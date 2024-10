M-Benz OF 1621 foi destaque no Evento Fretamento 2024

O chassi de ônibus Mercedes-Benz OF 1621, desenvolvido especialmente para transporte de funcionários, foi destaque no Evento Fretamento 2024, realizado, entre 18 e 20 de outubro, em Atibaia, no interior paulista. Este tradicional encontro anual é realizado pela ANTTUR (Associação Nacional dos Tranportadores de Turismo e Fretamento) e pela FRESP (Federação das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento do Estado de São Paulo).

Uma das atividades do evento é a feira de produtos, serviços e tecnologias voltadas ao setor. Dois modelos OF 1621 foram expostos pela Mercedes-Benz: um chassi e um ônibus encarroçado, demonstrando cada detalhe da solução da marca para fretamento.

Sob o mote “Tecnologia que transforma o transporte”, esta edição do maior evento de fretamento do País reuniu líderes, inovadores e profissionais dedicados à transformação e sustentabilidade dos negócios de transporte por fretamento. Nos painéis temáticos foram discutidos os mais recentes avanços e melhores práticas em sustentabilidade, explorando como o setor pode reduzir seu impacto ambiental enquanto aprimora as tecnologias em prol da eficiência operacional. Também foram abordadas as soluções que contribuirão para impulsionar o futuro da mobilidade.

Walter Barbosa, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, foi um dos participantes do painel “Panorama das mudanças na matriz energética”.

“A Mercedes-Benz investe R$ 2,4 bilhões desde 2018 para adequação do seu parque fabril, capacitação de pessoas e renovação das tecnologias de produtos e serviços. O processo de descarbonização é um dos principais pilares desse movimento. Temos o maior portfólio de chassis de ônibus para todos os segmentos, incluindo fretamento e turismo”, destaca Walter Barbosa. “Acreditamos que a solução para a descarbonização em nosso país será a combinação de várias tecnologias, como o nosso BlueTec 6 para atendimento ao Proconve P8 (Euro 6), os biocombustíveis, biodiesel B14-B20, diesel R5, HVO, elétricos e hidrogênio. Importante ressaltar que para cada aplicação nossa marca tem a melhor solução. É a Mercedes Benz pensando sempre no coletivo, pensando no futuro”.

OF 1621 é o único do mercado para fretamento contínuo

De acordo com o executivo, como líder em desenvolvimento tecnológico e inovação na indústria de ônibus no País, bem como em vendas, a Mercedes-Benz levou sua expertise para o evento, destacando o OF 1621 com tecnologia BlueTec 6, solução criada especificamente para fretamento.

“O chassi OF 1621 é o único no mercado desenvolvido especialmente para fretamento contínuo de funcionários de empresas, indústrias e outras demandas corporativas. Essa solução exclusiva da nossa marca ganhou agora a versão com tecnologia BlueTec 6, mantendo suas características de eficiência e excelente custo/benefício, agregando ainda os benefícios ambientais derivados da redução de emissões de poluentes”, diz Walter Barbosa. “Assim, seguimos oferecendo um produto de excelente custo operacional para os operadores de fretamento de funcionários e agora ainda mais compatível com o meio ambiente e a mobilidade sustentável”.

OF 1621 pode receber carroçarias para até 48 assentos

Com entre-eixos de 5.950 mm e PBT (peso bruto total) de 16,5 toneladas, o OF 1621 pode receber carroçarias de até 12,5 metros de comprimento. Esta configuração permite montagem de até 48 assentos para passageiros, mais o DPM (Dispositivo de Poltrona Móvel), que oferece segurança e acessibilidade a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.

“Nosso portfólio tradicionalmente já oferece vários modelos de chassis de ônibus para as empresas do setor. O grande diferencial do exclusivo OF 1621 é que ele foi concebido especificamente para ser o modelo de entrada do segmento de fretamento contínuo, a partir de pedidos de clientes que nos solicitaram um ônibus com um custo mais atrativo, sem abrir mão do maior número possível de assentos”, afirma Walter Barbosa.

A solução encontrada foi um modelo com balanços dianteiro e traseiro mais curtos e o entre-eixos de 5.950 mm. Com isso, foi possível acomodar os equipamentos, como tanque de combustível de 300 litros, tanque de ARLA de 25 litros, bateria de 170 Ah e preparação para ar-condicionado, de tal forma que não há necessidade de retrabalhos de corte das longarinas e do cardan para alongamento do chassi. Com isso, o OF 1621 diminui os retrabalhos e facilita o acoplamento da carroçaria de forma rápida, com menor custo de aquisição e melhor custo/benefício para fretamento.

“A Mercedes-Benz é a primeira marca que trouxe para o mercado um veículo completamente dedicado ao serviço de fretamento contínuo”, diz Walter Barbosa. “O projeto foi realizado em parceria com encarroçadores, visando a otimização do tempo de encarroçamento e um menor volume de retrabalho pelo implementador. Além disso, os clientes também foram ouvidos, contribuindo muito para a assertividade do desenvolvimento desse produto”.

OF 1621 facilita e agiliza o encarroçamento

O modelo OF 1621 da Mercedes-Benz é um chassi mais preparado para encarroçamento, assegurando maior rapidez, menor interferência e menor reposicionamento de componentes. O OF 1621 se caracteriza por balanços dianteiro e traseiro curtos. Na parte dianteira, isso resulta em maior ângulo de entrada e de saída, facilitando o serviço de fretamento contínuo, especialmente por dentro dos bairros. Na traseira, o balanço curto possibilita a instalação de bagageiro passante, permitindo também a acomodação do estepe.

O motor OM 924 LA do OF 1621 é o mesmo do OF 1721, amplamente conhecido no mercado por sua força, robustez e excelente desempenho. Sua potência é de 208 cv a 2.200 rpm, com torque máximo de 780 Nm entre 1.200 a 1.600 rpm. Este motor possui polia com canaleta adicional para acionamento do compressor de ar-condicionado, solução ideal para fretamento. A esse propulsor junta-se o câmbio Mercedes-Benz G-90 de 6 marchas, igualmente reconhecido por sua eficiência e conforto de dirigibilidade. A harmonia do trem-de-força é assegurada pelos eixos dianteiro e traseiro da própria marca.

A suspensão do OF 1621 é metálica, com feixe de molas semielípticas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, tanto na dianteira, quanto na traseira.

O freio de serviço é do tipo tambor, com ar comprimido de dois circuitos. Também vem equipado com freio-motor, exclusivo freio-motor auxiliar Top Brake, sistema antitravamento de rodas ABS, auxílio de partida em rampa, tomada para sistema de gerenciamento de frota FMS, freio de parada ativado pela abertura de portas e ESP (controle eletrônico de estabilidade). (Fotos: M-Benz/Divulgação).