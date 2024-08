M-Benz eActros 600 conclui teste de 15.000 km pela Europa

A Mercedes-Benz Trucks cruzou com sucesso a linha de chegada do “eActros 600 European Tour”. Após uma viagem do caminhão totalmente elétrico por 45 dias em um total de 22 países, os dois protótipos do Mercedes-Benz eActros 600, já próximos da produção em série, chegaram de volta à Wörth am Rhein com mais de 15.000 quilômetros rodados. Em números exatos, os veículos percorreram 15.269 e 15.939 quilômetros durante este período e concluíram a viagem com peso bruto total combinado de 40 toneladas. Ao longo da rota, os desenvolvedores da Empresa carregaram os dois caminhões exclusivamente em pontos públicos de recarga.

Podemos olhar para trás e ver quase sete semanas de experiências e encontros emocionantes que nos permitiram coletar muitos insights valiosos”, afirma Dr. Christof Weber, chefe de Testes Globais da Mercedes-Benz Trucks. “Uma viagem monumental como essa exige preparação e planejamento meticulosos, especialmente com relação ao carregamento em infraestrutura pública. Mesmo que nossas experiências com paradas para recarga tenham variado muito em alguns casos, ficou claro que o transporte de longa distância com bateria elétrica é viável. Os 500 km de autonomia sem recarga intermediária do eActros 600 sempre foi um fator confiável de planejamento”.

O percurso foi acompanhado por cerca de 30 jornalistas de 20 países europeus, com a maioria deles até assumindo o volante do eActros 600. “Gostaria de agradecer em especial aos colegas que organizaram e deram suporte a essa viagem e que trouxeram os caminhões sãos e salvos de volta a Wörth – incluindo muitos representantes da mídia que estiveram permanentemente com nossa equipe de testes durante todo o percurso”, complementa Weber.

A Mercedes-Benz Trucks fornecerá informações sobre as percepções e os resultados específicos do “eActros 600 European Tour 2024” como parte do IAA Transportation em Hanover, no próximo mês de setembro.

Pontos mais ao Norte e mais ao Sul da Europa

O percurso começou oficialmente em Frankfurt, na Alemanha, no dia 11 de junho deste ano. Depois de viajar para o Norte, passando por Alemanha, Dinamarca e Suécia, os dois caminhões chegaram ao primeiro grande destaque da etapa, o Cabo Norte na Noruega, bem na hora do solstício de verão, que é o ponto mais ao Norte da Europa e que pode ser alcançado por estrada.

A partir do final de junho, o comboio seguiu em direção ao Sul, passando por Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Áustria, Eslováquia, Hungria, Croácia, Eslovênia, Itália, França e Espanha. Depois de uma parada em Tarifa, na Espanha – o lugar mais ao Sul da Europa Continental, que também marcou o próximo grande destaque do percurso – a viagem mais uma vez tomou a direção Norte, no caminho de volta à Alemanha, passando ainda por Portugal, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo.

Ampla variedade de rotas e atenção ao consumo de energia

Com o “eActros 600 European Tour 2024”, o objetivo da Mercedes-Benz Trucks é adquirir ampla experiência numa grande variedade de rotas com diferentes topografias e zonas climáticas, além da atenção com o consumo de energia. A Empresa pretende compartilhar essas descobertas com os clientes interessados.

A alta capacidade da bateria de mais de 600 quilowatts-hora e um novo eixo de acionamento elétrico eficiente, desenvolvido internamente, permitem que o eActros 600 atinja uma autonomia de 500 quilômetros sem carregamento intermediário. (Fotos: Mercedes-Benz/Divulgação).