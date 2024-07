M-Benz é líder em automação para caminhões em ambientes controlados

Visando atender todas as mais diversas demandas dos clientes e seguindo as tendências de mercado, a Mercedes-Benz do Brasil se consolida como líder em tecnologias de automação para caminhões em ambientes controlados. É da marca a maior frota de caminhões com tecnologias de automação em circulação no País. Já são mais de 1.100 unidades em atividade.

“Atualmente, temos o nosso Atego autônomo junto com a startup Lume Robotics, que opera com sucesso na logística interna e em operações confinadas”, diz Marcos Andrade,gerente sênior de Marketing de Produto Caminhõesda Mercedes-Benz do Brasil. “Além disso, temos os caminhões semiautônomos em parceria com a Grunner, que são transformados em smart machines para operar na colheita da cana-de-açúcar, além de franca expansão para outras atividades agrícolas. Existem também os caminhões rádio controlados para operações robustas e seguras em áreas de difícil acesso”.

De acordo com o executivo, esses avanços reforçam o posicionamento da Empresa como a que mais investe nessas tecnologias. “Como resultado, nossa marca tornou-se referência no mercado, ocupando posição de liderança em soluções de automação para caminhões no Brasil”, afirma Marcos Andrade.

A sólida atuação da marca segue gerando frutos. Hoje, as tecnologias de automação estão disponíveis para todos os caminhões Mercedes-Benz BlueTec 6 – Accelo, Atego, Actros e Arocs -, tanto os caminhões semiautônomos e autônomos, quanto as operações via rádio controle. O Centro de Customização da própria Empresa é quem prepara os veículos para as necessidades dos clientes, porque cada demanda é única e exige a solução específica.

Uma nova solução via rádio controle

Novidade entre as tecnologias de automação de caminhões oferecidas pela Mercedes-Benz, o rádio controle é uma nova solução robusta para que os veículos atuem com eficiência operacional e segurança em atividades extremas ou em áreas de difícil acesso, como a mineração, a construção civil e operações subterrâneas.

O uso do rádio controle pode ser feito por meio de um joystick, com o operador do lado de fora do caminhão para alguma manobra específica, ou dentro de uma sala de controle, quando a operação precisa ser remota por motivos de segurança.

Mais de 1.100 caminhões com tecnologia de automação em circulação

“Os números de mercado comprovam que estamos no caminho certo. A Mercedes-Benz possui a maior frota de caminhões semiautônomos já em operação no Brasil. São mais de 1.100 unidades em circulação das smart machines da Grunner na colheita da cana-de-açúcar, além de outras aplicações no campo”, destaca Marcos Andrade. “Estes caminhões conseguem identificar a rota e seguir o percurso sozinhos, guiados pelo GPS com alta precisão. O condutor assume o comando logo depois do carregamento, fazendo o transbordo para as carretas que levarão a cana-de-açúcar para as usinas”.

Além dos semiautônomos da Grunner, a Mercedes-Benz já tem também caminhões autônomos atuando em ambientes controlados, como os quatro Atego autônomos que interligam a linha de produção da Ypê e seu Centro de Distribuição interno, mais uma solução robusta da Mercedes-Benz.

“Nesse tipo de automação, não há necessidade do motorista dentro do caminhão. Isso é muito interessante especialmente em situações repetitivas e com manobras complexas, como a do CD da Ypê. Após horas rodando em velocidade baixa e enfrentando situações monótonas e repetitivas, o risco de uma distração do motorista é alto. Sem mencionar a perda de eficiência do profissional nas manobras ao longo do dia em função do cansaço”, ressalta Marcos Andrade. “Até o fim desse ano, teremos mais unidades em negociação com outros clientes que demandam esse nível de tecnologia”.

Os caminhões autônomos e o rádio controlados oferecem vários benefícios aos clientes. A começar pela eficiência operacional, com maior produtividade, conforto e redução do consumo de combustível, devido ao controle da velocidade e menos exigência do motor. Outras importantes vantagens são a redução de custos com manutenção, além da facilidade na integração de sistemas logísticos do cliente.

“A segurança é outro ponto fundamental dessa solução, que traz redução de acidentes ocasionados por rotina repetitiva, minimização de trabalho em ambientes insalubres e redução de fadiga”, diz Marcos Andrade. “O meio ambiente também agradece, porque a operação controlada, além de reduzir o consumo, reduz também as emissões de poluentes como o CO2, contribuindo para a sustentabilidade ambiental”.

Três soluções de tecnologias de automação para os clientes

Por meio, então, de três soluções distintas aos clientes – caminhão semiautônomo, caminhão autônomo e rádio controle, todos para ambientes controlados – a Mercedes-Benz oferece uma infinidade de aplicações no Brasil, atendendo setores como os do agronegócio, mineração, logística e indústria, com possibilidade também em grandes obras da construção civil, operações subterrâneas, portos e muito mais.

Qualquer cliente pode procurar a Mercedes-Benz para colocar as soluções de automação da marca em sua frota. Os caminhões do portfólio BlueTec 6 estão aptos para atender todas as demandas e trazer a melhor solução, seja o caminhão semiautônomo, o autônomo ou o rádio controlado.

Consultoria especializada e soluções customizadas

A Mercedes-Benz não para de inovar. Além de desenvolver uma avançada solução tecnológica para novas demandas dos clientes, ela tem ido mais longe, chegando a um novo modelo de negócio no Brasil. Isso reafirma o compromisso “As estradas falam. A Mercedes-Benz ouve e traz a solução”. E não se trata somente dos caminhões. Juntamente com os veículos, a Empresa oferece consultoria especializada no ecossistema de tecnologias de automação, com entrega de soluções customizadas aos clientes. Isso inclui visitas à operação do cliente, a fim de indicar qual o melhor veículo e serviço que atende sua necessidade. Dessa forma, demonstra ao cliente o quanto a máquina pode ajudar o homem, sendo um assistente confiável, eficiente, produtivo e seguro.

“Ou seja, mais do que a venda técnica de um produto, oferecemos uma solução consultiva. O grande diferencial é que cada operação com tecnologias de automação tem suas características e necessidades específicas. Nossas equipes fazem levantamentos caso a caso, propondo as soluções de automação mais assertivas e indicadas”, destaca Marcos Andrade. “Não paramos por aqui. Há um leque de oportunidades no horizonte. Ainda em 2024, teremos mais caminhões com essas tecnologias desenvolvidos para outras empresas e diferentes operações. Por isso, queremos ser, cada vez mais, a marca referência em soluções de tecnologia de automação para caminhões em ambientes controlados no Brasil. (Fotos: Mercedes-Benz/Divulgação).