M-Benz amplia seus automóveis compactos no mercado brasileiro

A Mercedes-Benz Cars & Vans do Brasil amplia seu portfólio de automóveis compactos no Brasil com a chegada da linha 2025 a partir de 25 de julho. Os novos CLA 200 e GLA 200 passam a oferecer a linha de acabamento PROGRESSIVE, aumentando as possibilidades de cada cliente encontrar a versão que melhor representa seu estilo de vida, seja ele mais esportivo ou mais familiar.

As atuais versões CLA 200 AMG Line e GLA 200 AMG Line seguem disponíveis e atendem aqueles clientes que buscam por modelos com um visual mais esportivo e exclusivo. As novas versões já estão disponíveis para encomendas em toda rede de concessionários da marca com preços públicos sugeridos de: Mercedes-Benz CLA 200 Progressive R$ 295.900,00 e Mercedes-Benz GLA 200 Progressive R$ 339.900,00.

A linha Progressive se caracteriza por um padrão de acabamento externo e interno que busca o refinamento e o luxo em cada detalhe, com novas combinações de materiais e cores. No exterior, a grade do radiador segue o padrão Mercedes-Benz com acabamento cromado, saídas de escapamento cromadas, um spoiler traseiro com faixa decorativa em cromo e rodas AMG de liga leve de 18’ (CLA) e 19’ (GLA).

No interior, o acabamento em alumínio e os detalhes cromados no volante e nas saídas de ar enfatizam um estilo mais dinâmico e requintado. O elegante volante esportivo multifuncional em couro proporciona uma sensação de conforto e segurança. Graças as teclas sensíveis ao toque, os clientes podem operar a maioria das funções sem precisar tirar as mãos do volante.

“A ampliação de nosso portfólio de automóveis compactos é mais um passo em nossa busca para oferecer automóveis que se adaptem aos desejos dos clientes. Eles se encaixam perfeitamente no estilo de vida daqueles que buscam um veículo que entregue requinte e conforto para a sua rotina diária”, comenta Evandro Bastos, Head de Produto Automóveis da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

As novas versões CLA 200 Progressive e GLA 200 Progressive são equipadas com o motor 4 cilindros a gasolina eletrificado, gerando 163 cv e, aliado a transmissão automática de dupla embreagem (DCT) de 7 velocidades, oferece uma performance de acordo com as necessidades de cada condutor. Essa motorização traz o sistema elétrico de 48 volts com maior agilidade nas acelerações e até 14 cv adicionais de potência em determinadas situações.

A digitalização também está presente com a integração sem fio de smartphones via Apple CarPlay e Android Auto que oferece acesso aos aplicativos mais importantes do telefone. Os clientes também podem usar aplicativos de terceiros, como o Spotify, de forma rápida e fácil. E a bateria do smartphone pode ser recarregada diretamente no console central por meio do sistema de carregamento sem fio por indução. Toda essa conectividade faz parte do sistema de entretenimento inteligente Mercedes-Benz User Experience (MBUX), que torna mais simples algumas atividades como trocar a música ou ajustar o ar-condicionado via comandos de voz.

A segurança ativa e passiva está presente em vários itens de suas longas listas de equipamentos de série. Os modelos estão equipados com o sistema de Faróis FULL LED High Performance, que iluminam as ruas com um feixe amplo de forma muito mais precisa do que os faróis convencionais. A luz branca quente uniforme dos faróis de LED é próxima à temperatura de cor da luz do dia. Isso cansa menos os olhos e ajuda a manter a concentração por mais tempo, além de proporcionar uma sensação de relaxamento. Graças ao grande alcance dos faróis, as situações de trânsito e os obstáculos podem ser vistos mais cedo, permitindo reações mais rápidas.

O Assistente de distância ativa DISTRONIC adapta automaticamente sua velocidade a veículos mais lentos à frente. A distância desejada pode ser configurada em várias etapas, seja no trânsito da cidade ou em rodovias. Até uma velocidade de 160 km/h, o DISTRONIC pode manter essa velocidade sem que o condutor precise frear ou acelerar constantemente. O veículo então acelerará até a velocidade escolhida de acordo do programa de condução selecionado. Se o condutor precisar intervir, um aviso visual e sonoro poderá ser dado. (Fotos: Mercedes-Benz/Divulgação).