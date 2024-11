Lupatini e Barlera correm tradicional prova do Paraná

A dupla paranaense Rafael Lupatini/Christian Barlera (B&B Racing Team/Speed Racers/SteelMol/HP Performance), participa no fim de semana (08 e 09/11), da 38.ª Edição da Cascavel de Ouro e 4.ª Cascavel de Prata, tradicional prova do calendário paranaense e brasileiro, que será realizada no Autódromo Zilmar Beux, com largada prevista para as 20 horas e três horas de duração, seguida de pódio, festa de encerramento e Show de Everton & Alex.

Pela primeira vez na história a 38.ª Cascavel de Ouro e a 4.ª Cascavel de Prata terá uma largada noturna, desde o seu lançamento em 1967, e, que em 2024 completa 57 anos. A prova remonta os primórdios da fundação do município de Cascavel, emancipado em 1951. Muitos amantes do automobilismo se organizaram e deram início às corridas de rua, com caráter amador.

Após a fundação do Automóvel Clube de Cascavel, foi dado início a profissionalização dos pilotos associados e a compra de uma área de terras, onde foi construído o Autódromo. A primeira edição, na pista ainda de terra, aconteceu em 1967, atraindo competidores de todo o Brasil. A disputa foi vencida por Rodolfo Scherner e Bruno Castilho, pilotando um Simca e o sucesso desse evento inicial, contribuiu para que as demais edições fossem realizadas e sempre com a participação de pilotos de todo o Brasil.

Pilotando o Gol n.º 91, Rafael Lupatini e Christian Barlera (B&B Racing Team/Speed Racers/SteelMol/HP Performance) contam com a preparação da RB Motorsport, vão participar da 4.ª Cascavel de Prata, querendo concluir a prova entre os cinco primeiros e subir ao pódio nessa tradicional corrida de longa duração das categoria Marcas e Turismo. Rafael Lupatini é um piloto experiente e Christian Barlera mesmo com pouco tempo de pista, mostra que leva jeito para o automobilismo.

“Nos primeiros Treinos Oficiais de hoje mostramos que podemos subir ao pódio da Cascavel de Prata. Queremos fazer um bom Treino Classificatório, para largar bem e partir para as disputas pela vitória”, disse Rafael Lupatini. “Será a minha primeira experiência com provas de longa duração. Mas com a ajuda do Lupatini e de todos na RB Motorsport, quero levar um troféu para casa”, concluiu Christian Barlera.

Programação:

Sexta-feira, 08 de novembro:

08h00 – Cascavel de Ouro – Treino Oficial 2 (30 min);

08h40 – Cascavel de Prata – Treino Oficial 1 (30 min);

09h20 – Gold Classic – Treino Oficial 1 (30 min);

10h00 – Cascavel de Ouro – Treino Oficial 3 (30 min);

10h40 – Cascavel de Prata – Treino Oficial 2 (30 min);

11h20 – Gold Classic – Treino Oficial 2 (30 min);

11h50 – Intervalo – (60 min);

12h00 – Gold Classic Briefing (30 min);

12h50 – Cascavel de Ouro – Treino Oficial 4 (30 min);

13h30 – Cascavel de Prata – Treino Oficial 3 (30 min);

14h10 – Gold Classic – Treino Oficial 3 (30 min);

14h50 – Cascavel de Ouro – Treino Oficial 5 (30 min);

15h30 – Cascavel de Prata – Treino Oficial 4 (30 min);

16h10 – Gold Classic – Treino Oficial 4 (30 min);

16h50 – Cascavel de Ouro – Treino Oficial 6 (30 min);

17h30 – Cascavel de Prata – Treino Oficial 5 (30 min);

18h30 – Cascavel de Prata – Briefing (20 min);

19h40 – Cascavel de Ouro – Qualy, grupo 1 (20 min);

20h10 – Cascavel de Ouro – Qualy, grupo 2 (20 min);

20h30 – Encerramento das atividades do dia.

Sábado, 09 de novembro:

08h00 – Cascavel de Prata –Treino Oficial 6 (30 min);

08h40 – Gold Classic – Treino Oficial 5 (30 min);

09h20 – Repescagem – Abertura de boxes (10 min);

09h30 – Repescagem – Fechamento de boxes;

09h30 – Repescagem – Placa de 5 min;

09h35 – Repescagem – Volta de apresentação;

09h40 – Repescagem – Largada (40 min + 1 volta);

10h30 – Ação Promocional (60 min);

11h40 – Cascavel de Prata – Treino Oficial 7 (30 min);

12h20 – Gold Classic – Treino Oficial 6 (30 min);

12h50 – Intervalo Para Almoço – (100 min);

13h30 – Ação Promocional (60 min);

14h40 – Gold Classic – Qualy – D1/D2/D4 (15 min);

15h00 – Gold Classic – Qualy – Premium/D3 (20 min);

15h30 – Cascavel de Ouro – Warm up (20 min);

16h00 – Cascavel de Prata – Qualy – Gold Turismo Light (15 min);

16h20 – Cascavel de Prata – Qualy – Turismo 1.4 (15 min);

16h40 – Cascavel de Prata – Qualy – Turismo 1.4 (15 min);

17h05 – Gold Classic – Abertura de boxes;

17h15 – Gold Classic – Fechamento de boxes;

17h15 – Gold Classic – Placa de 5 min;

17h20 – Gold Classic – Volta de apresentação;

17h25 – Gold Classic – Largada Corrida 1 (30 min + 1 volta);

18h00 – Ação Promocional (60 min);

19h00 – Cascavel de Ouro – Abertura de boxes;

19h10 – Cascavel de Ouro – Fechamento de boxes;

19h30 – Cascavel de Ouro – Hino Nacional;

19h40 – Cascavel de Ouro – Evacuação do grid;

19h50 – Cascavel de Ouro – Placa de 5 minutos 5 min;

19h55 – Cascavel de Ouro – Volta de apresentação;

20h00 – Cascavel de Ouro – Largada (180 min + 1 volta);

23h30 – Cascavel de Ouro – Pódio (20 min);

23h50 – Churrascada/Show Everton & Alex.

(Foto: Divulgação).