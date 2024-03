Locadora Volvo atinge 850 ativos contratados em seu primeiro ano

Entre caminhões e implementos, a Locadora Volvo alcançou a marca de 850 ativos locados em seu primeiro ano de atividades. A nova operação é um dos destaques da Volvo Financial Services (VFS), divisão financeira da marca que teve em 2023 o melhor ano de sua história no País, alcançando uma carteira total de R$ 22 bilhões em ativos, um crescimento de 20% frente ao exercício anterior.

Mesmo num ano desafiador, quando as aquisições de caminhões e a renovação de frotas foram menores para todas as marcas, reflexo do novo patamar de valores consequente da introdução da tecnologia de emissões Euro 6, a VFS Brasil experimentou um aumento no volume financiado, que totalizou R$ 6,8 bilhões. Novamente com uma baixa inadimplência, agora na casa de 1,5%, a instituição manteve seu grande índice de participação nas entregas da marca, que ficou em 43%, somando-se os financiamentos, o consórcio e a Locadora Volvo.

“Mais uma vez expandimos nossa atuação e seguimos como um importante parceiro dos transportador e operadores para viabilizar a aquisição de caminhões, ônibus e equipamentos de construção da Volvo”, declara Carlos Ribeiro, presidente da VFS América do Sul.

Locadora Volvo

Uma das mais recentes operações introduzidas pela VFS no País, a Locadora Volvo encerrou seu primeiro ano com 850 ativos contratados, somando-se os cavalos mecânicos e os implementos. “É o chamado conceito de ‘caminhão como um serviço’. Em vez de serem comprados pela transportadora, os veículos são alugados pela Locadora Volvo, em pacotes que podem incluir outros serviços, como manutenção, conectividade e treinamento de motoristas, por exemplo”, exemplifica Ribeiro.

Financiamento de Peças e Serviços

Outra novidade da VFS em 2023 foi a introdução do financiamento de peças e serviços. Nesta modalidade, os transportadores podem obter apoio quando precisam fazer uma reforma de cabine ou motor, por exemplo, ou ainda comprar peças para os veículos de sua frota, realizando o pagamento em parcelas previamente determinadas. Logo no primeiro ano o montante financiado atingiu R$ 37 milhões, demonstrando a grande demanda do mercado por esse tipo de serviço.

Seguros Volvo

Com uma ampliada oferta, a Corretora Volvo novamente teve uma boa performance, registrando R$ 162 milhões em novas vendas de seguros, resultado superior ao realizado no período anterior. “Temos um portfólio grande e diversificado e somos especialistas no setor. O transportador reconhece essa diferença e volta a renovar seu seguro para proteger seu patrimônio”, explica Ribeiro.

Consórcio em alta

Outro destaque de 2023 foi o Consórcio Volvo, que repetidamente vem tendo recordes ao longo dos últimos anos. Modalidade de aquisição tradicional no Brasil entre transportadores, autônomos e frotistas, principalmente por conta da confiança que proporciona e da facilidade e dos benefícios que traz para os usuários, o Consórcio Volvo teve um aumento de 24% na comparação com o ano anterior, chegando a R$ 2,1 bilhões em novas cotas. “É um produto consolidado, que sempre representa uma parte importante na aquisição de caminhões, ônibus e equipamentos de construção”, finaliza o presidente.