Líder absoluta no Brasil, Fiat tem 24 prêmios no ano

A Fiat encerrou o ano com mais 24 prêmios em sua sala de troféus. Com uma linha de produtos cada vez mais moderna, tecnológica e inovadora, a marca se mantém como uma das mais admiradas e preferidas pelos consumidores brasileiros. Somente a Strada, líder de vendas de todo o mercado nacional no acumulado do ano, recebeu cinco troféus.

“A Fiat tem se dedicado para oferecer ao mercado produtos inovadores, acessíveis e de alta qualidade. Os 24 prêmios recebidos ao longo do ano são reflexo do trabalho árduo de toda a nossa equipe, que se empenha para criar soluções que atendam às expectativas de nossos clientes”, afirmou Alexandre Aquino, vice-presidente da Fiat para a América do Sul.

Os prêmios

O primeiro reconhecimento do ano chegou ainda em janeiro. A Fiat Fiorino venceu novamente o Prêmio Lótus na categoria “Furgoneta de Carga”, na premiação promovida pela revista Frota & Cia. O modelo também ganhou o Prêmio Campeão de Revenda, do mesmo veículo, e na categoria “Comercial” do Prêmio Mobilidade Limpa.

E os prêmios não pararam por aí. A Fiat foi a grande ganhadora do Prêmio Mobilidade Limpa 2024. Na premiação promovida pela Agência AutoInforme, que certifica os modelos com melhor eficiência energética no país. A marca foi destaque com a Strada, na categoria Picape Pequena e com a Toro entre as Picapes Compacta Diesel. Já entre os SUVs, foram três categorias conquistadas e o Fiat Pulse fez uma dobradinha nas categorias SUV Entrada 1.0 e SUV Entrada Acima de 1.0. Nos SUVs Compactos 1.0, o Fastback foi o vencedor. Na mesma premiação, o Cronos foi reconhecido entre os Sedãs Compactos, e o Argo na categoria Hatch Compacto.

No prêmio Melhor Revenda, realizado pela Quatro Rodas e Kelley Blue Book (KBB), o Fiat Mobi foi destaque como o carro que menos desvalorizou em seu segmento no último ano.

Realizada pela Revista Quatro Rodas, a premiação “Melhor Compra” elegeu o Argo na categoria “até R$ 85 mil”, a Strada em “Picapes leves e intermediárias até R$ 150 mil”, e a Toro, em “Picapes leves e intermediárias acima de R$ 150 mil”. A Strada também levou a melhor nas premiações Top Car TV como a “Melhor Picape até R$ 190.999” com a série especial Tributo 125, e como “Picape Pequena” na Carsughi L’Auto Preferita.

No “Selo Maior Valor de Revenda”, o Mobi ganhou como veículo de “Entrada”. A Strada foi campeã na categoria “Picape Pequena”, e o Cronos como “Sedã Pequeno”. Na premiação “Os Eleitos”, da Quatro Rodas, o Fiat Fastback foi o grande vencedor entre os SUVs Cupês.

A Fiat também foi destaque em outras duas premiações: como a marca mais lembrada pelos mineiros no Prêmio Top of Mind da revista MercadoComum, e como uma das marcas brasileiras que oferecem as melhores experiências aos clientes pelo Experience Awards Mobilidade, certificação promovida pela SoluCX em parceria com a Automotive Business, Beedoo, CamiX e Pridge, que destaca as empresas com base na avaliação direta dos consumidores. (Fotos: Fiat/Divulgação).

Compacto Fiat Mobi. Sedan Fiat Cronos Precision.