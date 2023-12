Lexus revela instalação de Marjan van Aubel no ICA Miami

Hoje, a Lexus revelou 8 Minutos e 20 Segundos, uma instalação da designer solar holandesa Marjan van Aubel, que está agora em exibição no jardim de esculturas do Institute of Contemporary Arte, Miami (ICA Miami). Cheia de vida e cor, a escultura solar reimagina o carro-conceito Lexus Future Zero-Emission Catalyst (LF-ZC) como uma experiência interativa por meio do uso de células solares, marca registrada de Marjan.

8 Minutos e 20 Segundos marca o primeiro projeto público da artista em Miami e foi realizado por meio do desenvolvimento de design pela empresa espacial e de experiência Random Studio.

Nomeado em referência ao tempo que a luz solar leva para chegar à Terra, 8 Minutos e 20 Segundos usa células solares de terceira geração – Fotovoltaica Orgânica (OPV) –, que são transparentes e ricas em cores, para traduzir o LF-ZC em um design de padrão gráfico que representa no tamanho real o carro-conceito.

8 Minutos e 20 Segundos se revela aos espectadores à medida que estes se movimentam e exploram diferentes perspectivas.

Quatro sensores de movimento individuais geram luz que salta e ondula como água na base da instalação, que representa a plataforma EV (Electric Vehicle) do carro. Em intervalos inesperados, a instalação ganha vida em um espetáculo efêmero – a luz cai sobre ela como uma melodia crescendo, refletindo a dinâmica do carro em movimento e oferecendo um vislumbre sensorial da energia de dirigir. À medida que o dia avança, os tons quentes do nascer do sol refletidos nas folhas OPV dão lugar a tons mais frios.

Ao longo do dia, a escultura aproveita a energia solar, extraída das folhas OPV. Essas células solares acumulam energia em baterias discretamente aninhadas na base da escultura. A instalação emana uma melodia ambiente, entrelaçando instrumentos de cordas quentes, piano suave e sinos que se harmonizam com o ambiente. Intermitentemente, a melodia é embelezada com cantos de pássaros e outros efeitos sonoros. Por vezes, a composição introduz notas amadeiradas de bambu, uma referência sutil ao bambu original do interior do carro, integrando a sua essência na experiência auditiva.

Em exibição até o dia 17, 8 Minutos e 20 Segundos marca o segundo ano de parceria da Lexus com o ICA Miami e a sexta experiência imersiva da marca durante a Miami Art & Design Week. Por meio da colaboração e da apresentação de instalações de classe mundial, a Lexus e o ICA Miami estão empenhado em construir experiências que inspirem os visitantes a refletir sobre o imenso potencial do design criativo.

Reconhecida mundialmente como defensora da sustentabilidade na arte e no design, Marjan van Aubel é uma parceira natural do espírito de design inovador da Lexus. Notavelmente, ela trabalhou antes com a Lexus como mentora dos vencedores do Lexus Design Award 2023, que fornece orientação e apoio ao desenvolvimento para designers emergentes em todo o mundo a fim de criar novos produtos que construam um futuro melhor.

Destacado pelo seu design de mobiliário e iluminação, bem como por instalações públicas, o seu trabalho une a tecnologia solar com soluções de design estético e está presente em coleções de instituições de prestígio como o MoMA, o Vitra Design Museum, o Stedelijk Museum e o Victoria and Albert Museum.

“Foi uma alegria dar vida ao carro-conceito LF-ZC! O espírito da Lexus em relação à inovação, ao artesanato e ao uso de novos materiais ressoa na minha prática de design. Esta instalação convida as pessoas a interagir com a luz e a cor e as envolve de modo a imaginar um ambiente em um futuro mais sustentável e positivo. Por meio desta parceria, eu poderia contar uma nova narrativa de geração de energia lindamente”, disse Marjan.

Foto: Divulgação

“Estamos honrados por trabalhar com uma pioneira em design solar tão estimada como Marjan van Aubel. Sua visão e experiência únicas construíram uma instalação notável que ilumina a essência do design do conceito LF-ZC e sua dedicação ao design sustentável e que prioriza o ser humano é algo que compartilhamos e valorizamos muito. É emocionante ver essa escultura ganhando vida no jardim do ICA Miami”, disse Brian Bolain, chefe global de marketing da Lexus. “A sustentabilidade ambiental é uma prioridade para o ICA Miami, uma vez que assumimos um compromisso durante todo o ano para minimizar e compensar a nossa pegada de carbono. O poderoso trabalho de Marjan van Aubel com a Lexus mostra avanços significativos no design sustentável inovador e representa como a preocupação ecológica global impulsiona soluções contemporâneas. Estamos muito satisfeitos por fornecer uma plataforma importante para Marjan e seu poderoso trabalho durante a Miami Art Week”, afirmou Alex Gartenfeld, diretor artístico de Irma e Norman Braman do ICA Miami.

