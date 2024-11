Lecar divulga 3D com imagens internas do 459 Híbrido

Já pensou em poder personalizar seu veículo dos sonhos? Essa é a proposta da Lecar, montadora brasileira. A empresa acaba de lançar as primeiras imagens 3D internas do Lecar 459 Híbrido, de forma que os usuários tenham uma experiência imersiva e consigam visualizar todas as opções de cores e acessórios que poderão escolher no momento da compra. O 3D já pode ser visualizado no site oficial da montadora (www.lecar.com.br).

Criado por Erasmo Bellumat, desenvolvedor sénior do projeto 3D, essas são as primeiras imagens do projeto criativo em desenvolvimento, lançado como forma de imergir o cliente na experiência de compra do Lecar 459 Híbrido. “Queremos que as pessoas consigam visualizar os detalhes do veículo, tendo uma maior noção de como ele será fabricado conforme as características que cada um quiser adaptar”, explica Bellumat.

Pensando nisso, ao acessar o 3D, os usuários poderão mudar dentre três opções de cores do acabamento interno: caramelo, off white e preto. Isso, além de visualizar os detalhes internos, incluindo a tela touch de 13 polegadas, junto aos botões físicos de controle manual dos retrovisores e ar-condicionado. “Criamos um projeto minimalista, mas adicionando itens físicos que tragam uma melhor usabilidade e facilidade de manuseio no dia a dia dos motoristas”, pontua Flávio Figueiredo Assis, fundador da Lecar.

Esse estilo, na prática, se reflete em linhas suaves e fluídas tanto interna quanto externamente, junto à manutenção da essência de uma experiência de condução dinâmica e memorável. “Nossa missão é levar ao brasileiro o acesso a uma mobilidade sustentável e com eficiência energética a etanol, com um veículo 100% nacional adaptado às necessidades da população. Isso abrange não apenas questões técnicas do modelo em si, como também todo o conceito visual que estamos levando à população”, complementa Assis.

A experiência 3D também inclui o exterior do Lecar 459 Híbrido, onde os usuários podem alternar dentre os seis tipos de cores externas que o veículo poderá ser adquirido: verde, azul, vermelho, cinza, preto e branco. Em breve, a empresa irá lançar um concurso para que o público escolha o nome das cores, sempre com a inspiração na natureza.

A montadora está estudando, ainda, inserir aromas personalizados conforme cada cor selecionada, transformando a jornada de condução do veículo em uma experiência multissensorial, abrangendo todos os sentidos humanos. “A Lecar é uma empresa que valoriza processos co-criativos, inserindo os fãs da marca em todas as etapas de desenvolvimento do carro”, alegra-se o fundador.

Todos esses detalhes e futuras adaptações, segundo Assis, sempre terão como base os desejos do brasileiro por um veículo nacional. “Nossos esforços serão sempre direcionados com base nas necessidades da nossa população, aprimorando não apenas o Lecar 459 Híbrido, mas também todos os futuros projetos conforme as demandas de nossos compradores, de forma que tenham não apenas um carro tecnologicamente robusto, como também adequado às suas demandas e desejos de mobilidade”, finaliza. (Imagens: Lecar/Divulgação).