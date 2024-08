Leapmotor International envia lote de veículos elétricos para a Europa

A Leapmotor International, uma empresa compartilhada entre Stellantis e Leapmotor liderada em 51/49 pela Stellantis, enviou o primeiro lote de veículos elétricos da Leapmotor – os carros T03 e SUVs C10 – de Xangai, China, para portos europeus, um marco significativo na parceria que comprova o compromisso de promover rapidamente uma mobilidade sustentável e inovação para o mercado europeu de veículos elétricos. Os modelos T03 e C10 da Leapmotor estão equipados com tecnologia de ponta para veículos elétricos, oferecendo desempenho, eficiência e alcance excepcionais. A Leapmotor é a quarta maior startup de veículos de nova energia (NEV) em vendas na China desde junho de 2024.

“O envio dos veículos Leapmotor T03 e C10 para a Europa este mês é um momento marcante na parceria entre Stellantis e Leapmotor”, disse o CEO da Stellantis, Carlos Tavares. “Isso demonstra nosso compromisso em fornecer soluções de mobilidade inovadoras, acessíveis e sustentáveis ​​para os clientes. Confiando nos fortes ativos comerciais da Stellantis na Europa e no trabalho árduo de ambas as equipes para garantir a inovação e a qualidade dos produtos, acredito fortemente que os veículos elétricos da Leapmotor serão amplamente aceitos pelos clientes europeus. Estamos entusiasmados com as oportunidades que esta parceria traz e ansiosos por uma jornada de sucesso juntos”.

“Na primeira quinzena de julho, a Leapmotor acumulou mais de 400.000 VEs vendidos na China desde a primeira venda”, disse o fundador, presidente e CEO da Leapmotor, Zhu Jiangming. “A China é o maior e mais competitivo mercado de veículos elétricos do mundo e os nossos produtos mostraram seu valor ao serem aclamados pelos clientes locais. Desde o início, os modelos T03 e C10 foram elaborados para satisfazer os elevados padrões dos clientes globais, e estamos confiantes de que a colaboração entre Stellantis e Leapmotor impulsionará um crescimento significativo para ambas as empresas”.

Aproveitando os canais de distribuição da Stellantis, a Leapmotor International JV planeja aumentar os pontos de vendas de veículos Leapmotor na Europa de 200 no final de 2024 para 500 até 2026, para garantir um elevado nível de serviço aos clientes. Conforme o primeiro lote de veículos T03 e C10 embarca em sua viagem para a Europa, a Stellantis e Leapmotor continuam comprometidas em ultrapassar os limites da inovação e sustentabilidade na indústria automotiva. Este envio é apenas o começo de uma colaboração de longo prazo que visa transformar o cenário da mobilidade elétrica na Europa e demais regiões. Existe ao menos mais um modelo planejado para iniciar as vendas a cada ano pelos próximos três anos. (Foto: Stellantis/Divulgação).