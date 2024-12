Kia ganha primeiro prêmio no Reino Unido para a PV5

A Kia PV5 ganhou o prêmio ‘One to Watch’ da “What Van? 2025”, antes da revelação do design de produção e do lançamento final da primeira van elétrica da Kia no próximo ano.

A premiação “What Van?” celebra as marcas, empresas e organizações da indústria de veículos comerciais leves do Reino Unido que atingiram o auge em seus campos de atuação. Os vencedores são avaliados por um painel experiente de juízes independentes do setor de veículos comerciais leves. O prêmio ‘One to Watch’ é concedido apenas ao veículo mais atraente e interessante definido para mudar, revigorar ou até mesmo revolucionar o setor.

Em nome do painel de jurados dos prêmios de 2025, James Dallas, editor da “What Van?”, comentou: “A entrada da Kia no mercado de veículos comerciais leves com esta van versátil e modular promete sinalizar a forma das coisas que estão por vir para os transportadores de carga elétricos”.

Simon Hetherington, Diretor Comercial da Kia UK, disse: “A entrada da Kia na indústria de vans elétricas é um momento inovador para a nossa marca e chega em um momento de mudanças significativas na indústria. Estamos confiantes com nosso ponto de partida: 100% elétrico com uma plataforma EV dedicada e o benefício exclusivo de poder adaptar nosso negócio de veículos comerciais aos desafios modernos. Aceitamos com gratidão o prêmio ‘One to Watch’ da ‘What Van?’ e estamos muito orgulhosos desse reconhecimento”.

A história da Kia PBV – As vans Kia PBV são uma parte essencial da estratégia global de negócios “Plano S” da marca, apresentada pela primeira vez em janeiro de 2020.

Em abril de 2023, a Kia inaugurou uma nova fábrica dedicada à vans elétricas. Os primeiros conceitos de PBV, incluindo o “Concept PV5” e o “Concept PV7”, foram revelados em janeiro de 2024 na CES em Las Vegas, mostrando as intenções pioneiras da Kia no espaço de veículos comerciais.

A Kia PV5, a primeira van elétrica dedicada da Kia, com lançamento global previsto para 2025, traz inovação para o setor de veículos comerciais leves, incluindo tecnologias como V2L e soluções de gerenciamento de frotas incorporadas.

No início de 2025, a Kia revelará a versão de produção da van “Concept PV5” pela primeira vez e logo depois apresentará especificações completas, preços e estratégia de negócios no Reino Unido. (Fotos: Kia/Divulgação).