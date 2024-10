Kia EV9 ganha troféu de ouro de design IDEA 2024

BEST OF BEST

O Kia EV9 ganhou o troféu de ouro no International Design Excellence Awards (IDEA) de 2024, apresentado pela Industrial Designers Society of America (IDSA). A conquista marca o primeiro prêmio Gold IDEA da Kia e uma vitória nos três prêmios globais de design mais importantes para a marca, após os sucessos do EV9 nos prêmios Red Dot ‘Best of Best’ e iF Design Gold no início deste ano.

A Kia recebeu o troféu de ouro na categoria Automotivo e Transporte por seu SUV elétrico EV9 em cerimônia de premiação IDEA 2024, que aconteceu em 12 de setembro no Palmer Events Center, em Austin, Texas. Este prêmio reforça a excelência e originalidade do design do EV9 e a natureza inovadora da filosofia criativa ‘Opostos Unidos’ da Kia.

Karim Habib, Vice-Presidente Executivo e Chefe de Design Global da Kia, disse: “Guiados pelos princípios da nossa filosofia criativa ‘Opostos Unidos, na Kia dedicamo-nos à criação de produtos inspiradores e autênticos que satisfaçam as necessidades emocionais dos clientes com a mesma força com que satisfazem suas necessidades de mobilidade, praticidade e sustentabilidade. Um bom design deve sempre representar a relação entre nossos usuários, nossos produtos e nossa marca, e acreditamos que o EV9 consegue isso. Ter a natureza criativa e inovadora dos nossos valores de design reconhecidos – primeiro pelos Red Dot e iF Design Awards, e agora com um Ouro na IDEA – é imensamente gratificante, não apenas para a equipe de design da Kia, mas para todos os nossos colegas globais. Esse reconhecimento nos inspira a continuar buscando soluções inovadoras de mobilidade sustentável para nossos clientes”.

Descobrindo o design premiado do Kia EV9 – O EV9 representa a essência dos ‘Opostos Unidos’, que aproveita a tensão criativa gerada pelos valores divergentes da natureza e da modernidade para entregar um todo harmonioso. Essa filosofia inspirou os designers da Kia a dispensar o pensamento convencional e criar um veículo elétrico inovador com um caráter ousado e autêntico, ultrapassando os limites do design, usabilidade, conectividade e responsabilidade ambiental. Linhas definidas e superfícies suaves caracterizam o EV9, enquanto recursos exclusivos, como a digital tiger face, a grade de iluminação com padrão digital e os faróis verticais contribuem para seu apelo futurista único. Essas qualidades estéticas ajudaram o EV9 a obter as maiores honras nos prêmios Red Dot e iF Design e garantir o ouro no IDEA 2024.

Este ano marca o 44º aniversário do IDEA, tornando-o um dos programas de premiação de design mais antigos e prestigiados do mundo. Não afetado por modismos inconstantes ou estilo transitório, a competição anual concentra-se exclusivamente em identificar e homenagear o auge da excelência em design. O troféu de ouro do EV9 na categoria Automotivo e de Transporte ocorre sete anos depois que a IDEA concedeu o Bronze ao Kia Telluride Concept em 2017. O EV9 lidera o compromisso estratégico da Kia em manter sua liderança em mobilidade sustentável global. O SUV totalmente elétrico de sete lugares foi o primeiro carro de produção a incorporar os 10 itens sustentáveis “indispensáveis” da Kia, que passaram a estar presentes em todos os novos modelos da marca e personificam o compromisso da Kia com o desenvolvimento de materiais naturais e de base biológica. (Foto: Kia/Divulgação).