Kia Corporation premia consultora do Grupo Barigui

A Kia Brasil, por meio de sua concessionária Barigui, de Curitiba, foi destaque na América Latina no programa “Regional CX Championship”, da Kia Corporation, premiação realizada em Medellín, na Colômbia, por meio do qual cada vez mais o varejo ressalta o conceito da diferença entre vender um produto e vender uma experiência.

A consultora de vendas Carla Cristina Mocelim ficou com a medalha de ouro, ao apresentar seu case de customer experience entre os clientes da concessionária Barigui, na capital paranaense. Com esse feito, a Kia Brasil soma a terceira conquista por excelência na experiência do cliente na América do Sul e Central, ao lado das premiações de “Regional Ownership CX Excellence Award” recebidas em 2022 e no primeiro semestre de 2024.

Para Mocelim, “não é mais viável tratar o veículo apenas como uma mercadoria. Os clientes têm sonhos ou expectativas pragmáticas, que precisam ser atendidas. Como consultora de vendas de automóveis sempre procuro compreender as necessidades dos clientes, oferecendo soluções. Dessa forma, consegue-se atender à experiência do cliente”.

“Receber este prêmio reforça o cuidado e a importância que o cliente tem para a Kia, sempre focada em excelência no atendimento e em oferecer uma experiência além das expectativas. É um orgulho ter uma equipe bem treinada e uma rede de concessionárias sempre pronta para oferecer o melhor aos nossos clientes”, enfatiza Gabriel Loureiro, Diretor Técnico da Kia Brasil.