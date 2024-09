Kart de Foz do Iguaçu terá última etapa neste sábado

O kart de Foz do iguaçu chega à decisão neste sábado, com a realização da 6ª e última etapa da 10ª edição da Copa Foz do Iguaçu. A prova será na pista do Adrena Kart, com promoção e organização do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Toda a programação será desenvolvida neste sábado, divida nos períodos da manhã e da tarde. A programação das categorias da manhã começa às 9h30 com os treinos livres. O treino classificatório para definição do grid de largada será a partir das 10h35 e logo em seguida começam as provas, com três baterias para cada categoria. A programação da tarde terá início às 14h30, com o treino classificatório das categorias Rental Pro, Super e Academia. As provas serão logo em seguida.

Definição dos campeões

Cada etapa é disputada com três baterias em cada categoria. Para a definição dos campeões, cada competidor descartará as três piores baterias entre as 18 disputadas.

Depois de cinco etapas, com 15 baterias, a categoria F-4 A tem Rodrigo D’Agostini como líder, com 212 pontos; Bruno Reolon é o primeiro da F-4 B, também com 212 pontos; Pietro Lamb lidera a Cadete, com 46 pontos; Caio Zorzetto está na liderança da F-4 Júnior, com 102 pontos; e Amauri Colet é o primeiro colocado da categoria F-4 Light, com113 pontos. Já no Troféu Cataratas de Rental, Bruno Freitas é o líder da categoria Pro, com 101 pontos, enquanto que André Rak está na liderança da Super, com 119 pontos.

Classificação da Copa Foz do Iguaçu de Kart após 5 etapas:

Categoria F-4 A:

1.º) Rodrigo D’Agostini, com 212 pontos;

2.º) Lucas Cartieri, 154;

3.º) Walter Bertoni, 124;

4.º) Arturito Júnior, 122;

5.º) Nicolas Zaparolli, 117;

6.º) Firás Fahas,96;

7.º) Pedro Calegario, 42;

8.º) Vinicius Martins, com 36 pontos.

Categoria F-4 B:

1.º) Bruno Reolon, com 212 pontos;

2.º) Alan Bueno, 92;

3.º) Fernando Rossafa, 90;

4.º) Auber Miola,. 66;

5.º) William Reolon, 56;

6.º) Marcos Rosa, 40;

7.º) Eduardo Ferrari, com 34 pontos.

Categoria Cadete:

1.º) Pietro Lamb, com 46 pontos;

2.º) Pedro Toffolo, 39;

3.º) Tomaz Sperafico, com 34 pontos.

Categoria F-4 Júnior:

1.º) Caio Zorzetto, com 102 pontos;

2.º) Amir Osman, 75;

3.º) Luigi Gollin, com 71 pontos.

Categoria F-4 Light:

1.º) Amauri Colet, com 113 pontos;

2.º) Eduardo Acosta, 87;

3.º) Rafael Griep, 73;

4.º) Konrado Trage, 72;

5.º) Galileu Terada, 38;

6.º) Fábio Dallagnol, 13;

7.º) Ebano Pimenta, com 13 pontos.

Troféu Cataratas Rental Pró:

1.º) Bruno Freitas, com 101 pontos;

2.º) José Silva, 98;

3.º) Luís Noal, 96;

4.º) Daltro Souza, 90;

5.º) Tiago Avila, 77;

6.º) Gabriel Bernardes, 75;

7.º) Mohamed Jabbam, 64;

8.º) Pedro Messa, 54;

9.º) Derlis Cuenca, 53;

10.º) William Serrato, 39;

11.º) Anré Gomes, 31;

12.º) Fernando Espinosa, 29;

13.º) Ricardo Giehl, 27;

14.º) Ozik Pereira, 21;

15.º) Thiago Ferrari, 19;

16.º) André Barbosa, 18;

17.º) Federico Sartore, 13;

18.º) Felipe Goularth, 13;

19.º) Vinicius Chine, 12;

20.º) Jean Neto, 9;

21.º) César Gabriel, com 9 pontos.

Troféu Cataratas Rental Super:

1.º) André Rak, com 119 pontos;

2.º) Renato Barbosa, 109;

3.º) Matheus Barreto, 107;

4.º) Raphael Toffolo, 105;

5.º) Anderson Eckert, 100;

6.º) Matias Rodrigues, 87;

7.º) Fernando Rimonato, 77;

8.º) Huan Borges, 71;

9.º) Leandro Rauber, 33;

10.º) Erick Moura, 27;

11.º) Rafael Vefago, 20;

12.º) Rafael Grings, 16;

13.º) Jefferson Santos, 16;

14.º) Sérgio Conceição, 14;

15.º) Gabriel Nascimento, 13;

16.º) Adriel Melo,13;

17.º) Johnny Almeida, 9;

18.º) Vitor Schuster, 9;

19.º) Anderson Rodrigues, 7;

20.º) Otávio Fogaça, com 1 ponto.

(Foto: Pablo Salazar/Divulgação).