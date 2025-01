Junior Martins se junta à Equipe Bastos Motorsports para a Temporada 2025

Com uma carreira curta, porém marcante no automobilismo, Junior Martins vem se destacando nas competições que participa desde 2022, ano de sua estreia na VNT (Velocidade na terra) onde sagrou-se campeão gaúcho na categoria B. Após duas passagens pelo campeonato brasileiro de VNT acumulando bons resultados, um salto para o asfalto já numa das maiores categorias do automobilismo brasileiro, a TN (Turismo Nacional) onde se manteve sempre entre os cinco primeiros da Rookie (Novatos).

Para 2025 Junior Martins projeta um ano de evolução na curta, porém expressiva carreira dentro das pistas: “O objetivo é fazer um campeonato forte e a nível nacional, ainda estamos discutindo junto com a Bastos Motorsports em qual categoria iremos atuar, a certeza é de que onde for, entraremos fortes e em condições de disputar. A equipe tem estrutura e conta com a experiência do Breno Bastos, o que me passa a segurança de saber que terei um equipamento competitivo. Além disso, esse ano contarei com a assessoria do experiente Walmir Teixeira na captação de apoio e direcionamento de carreira, o Walmir dispensa apresentações e tem mostrado ao longo dos anos sua capacidade na gestão de pilotos do Marcas à Stock Car, sempre quis trabalhar com ele e este ano acabou dando certo. Agora é definir em qual campeonato estaremos e fazer o que eu mais gosto que é acelerar”, comentou Junior Martins.

“Para nós da Bastos Motorsports é gratificante contar com um piloto como o Junior Martins, que mesmo com pouco tempo de carreira, por onde passou mostrou ser rápido, teremos um ano de muito trabalho e aprendizado mutuo pela frente, mas o que podemos garantir é que buscaremos sempre ser competitivos na pista. Estamos ansiosos para iniciar a temporada e esta parceria”, disse Breno Bastos, chefe da Bastos Motorsports.

Outra novidade é que para 2025 o piloto Junior Martins contará com a assessoria da Brabu´s Marketing e Business, do experiente Walmir Teixeira que atuará na captação de Patrocínio, Assessoria de Imprensa e direcionamento da carreira do piloto. Este acompanhamento dentro e fora da pista é que tornou Walmir Brabu´s, como é conhecido, um dos maiores Managers de pilotos da atualidade, levando pilotos dos campeonatos regionais de marcas até as maiores categorias do automobilismo brasileiro, entre elas a NASCAR, Stock Car e Copa Truck.

“Não é um trabalho fácil, tendo em vista as dificuldades particulares de se buscar patrocínio em nosso país, mas também é gratificante ter feito parte da evolução da carreira de vários pilotos. Com o Junior Martins não será diferente, ele é rápido dentro da pista e humilde fora dela para aprender e entender as melhores opções para seguir na carreira. Esta é a receita para evoluir no automobilismo. Será um ano de evolução e muito trabalho”,relatou Walmir Teixeira, Fundador da Brabu´s Marketing e Business. (Fotos: Ricardo Saibro/Divulgação).