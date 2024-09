Jeep Renegade: novas versões em um universo de aventuras

O Jeep® Renegade é uma referência tanto para o mercado de SUVs quanto para a paixão por aventuras inexploradas. Durante sua trajetória de sucesso, desbravou caminhos, abriu trilhas e conquistou corações. Agora, a marca apresenta o próximo passo desta revolução nas novas versões da linha 2025 do modelo: com o Altitude, Night Eagle, Sahara e Willys, que elevam ainda mais a competitividade do modelo, mantendo-se fiel à sua essência. Foi o que mostrou a nova campanha criada pela Fbiz, que estreou na sexta-feira, dia 6/9 no intervalo da novela Renascer, na Globo.

“O Renegade é um ícone incontestável, a porta de entrada para o universo Jeep. Ele carrega o legado da marca e agora chega com quatro novas versões, prontas para continuar essa trajetória de sucesso. Na nova campanha, queremos ir além de destacar os atributos do modelo; queremos apresentar as novas versões — Altitude, Night Eagle, Sahara e Willys — e mostrar que o Renegade proporciona inúmeras aventuras e momentos únicos”, afirma Frederico Battaglia, vice-presidente de Marketing & Comunicação de Marca da Stellantis para a América do Sul.

Produzido pela Landia, com direção de Nina Torres, o filme acompanha um casal em um Renegade Sahara e contemplando o céu estrelado através do teto solar panorâmico. A protagonista sugere a existência de universos paralelos, onde versões alternativas deles mesmos podem viver suas próprias aventuras. A narrativa, então, nos transporta para essas diferentes realidades com o casal a bordo do Renegade Altitude, do Renegade Night Eagle e do Renegade Willys. O filme culmina com a exibição dos quatro novos modelos em ação, encerrando com a assinatura: “Linha Renegade 2025. Um universo inteiro de aventuras”.

Assista a campanha aqui: https://www.youtube.com/watch?v=KyZVG8KXHNU.

Além do filme para TV aberta e fechada, a campanha conta com ações de conteúdo e ativações no canal SporTV durante as transmissões da WSL e de jogos de futebol.

“Esta campanha explora novos territórios ao mergulhar em realidades alternativas, um tema tão em alta hoje em dia, onde cada nova versão do Renegade é protagonista de uma nova aventura. Queremos inspirar as pessoas a imaginarem as infinitas possibilidades que o Jeep Renegade oferece, criando uma conexão emocional ao incentivá-las a explorarem novos horizontes com ele”, comenta Carla Cancellara, VP de Criação da Fbiz.

Ficha Técnica:

Cliente: Jeep;

Produto: Renegade;

Agência: Fbiz;

Título: Sempre de Renegade;

CEOs: Paulo Loeb e Fernand Alphen;

Vice-Presidente de Criação: Carla Cancellara;

Direção de Criação: Rodrigo Guimarães;

Criação: Celso Torres e Rodrigo Moraes;

Atendimento: Cristiane Pereira, Hamilton Leão, Ygor Attie, Bianca Bonesso, Giulia Marsola e Victor Reis;

Mídia: Alexandre Viegas, Larissa Ribeiro, Daniella Souza, Danilo Pizardi, Giovanni Oliveira, Letícia Toniato, Luana Oliveira, Millena Silva e Lucas Viana;

Planejamento: Renato Duo, Guilherme Paiola e Bruna Delbosque;

Aprovação Cliente: Frederico Battaglia, Ana Brant, Cely Cordeiro e Gisele Bevervanco;

RTVC: Fabiano Beraldo, Patrícia Mota, Eriana Simões;

Produtora: Landia;

Diretora de Cena: Nina Torres;

Managing Directors: Carol Dantas e Sebastian Hall;

Produtora Executiva Associada: Valentina Baisch;

Produtora Executiva Jr: Larrisa Delfini;

Assist. Produção Executiva: Renan Coutinho;

Coordenação: Luciana Andrade e Cidy Campos;

Coordenadora Criativa: Thayna Pacheco;

Assist. Criativos: Matheo Fernandes, Ferpa Dias e Anna de Assis;

HR/DE&I: Samuel Mendes;

Facilities: Neia Santos;

1ª Assistente de Direção: Juliana Cretella;

2ª Assistente de Direção: Juliana Lohmann;

Diretor de Fotografia: Luciano Badaracco;

Produção de Objetos: Mary Mello;

Figurinista: Eliza Matta;

Assist. Figurinista: Flavia Rossette;

Diretora de Produção: Gisele Castilho;

Produtores: Carlos André (Dedé), Gabi Alcantara e Lu Barcellos;

Produtor de Locação (SC): Angelo Carmelo Grazioso (Lauri);

Produção de Elenco: Alice Wolfenson;

Elenco: Camila Carneiro e Filipe de Souza;

Make/Hair: Veruska Mourad Lobo Leite;

Assistente Make/Hair: Elisa Aparecida da Silva;

Fotos Still: pablo Vaz e Tiago da Luz;

Making Off: Shandler Guterres Franco;

Coordenação de Pós-Produção: Elton Bronzeli e Jamila Ambar;

Pós-Produção Campanha: Globetrotter;

Montador: Ivan Kanter;

Color Grading: Marla;

Produtora de Som: Quiet City Music + Sound;

Produtor Musical: Chris Jordão e Darren Solomon;

Produção Executiva/Atendimento: Xanna D’Aguiar e Karina Vadasz;

Sound Design e Finalização: Equipe Quiet City.

(Fotos: Jeep/Divulgação).