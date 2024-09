Jeep Renegade 2025 tem lista de acessórios ainda mais completa

A nova linha Jeep Renegade, lançada em julho com quatro versões, chegou ao mercado mantendo a boa performance comercial do modelo. O Jeep Renegade já emplacou quase 35 mil unidades em 2024, no concorrido segmento B-SUV, o que mostra a força comercial desse icônico modelo da Jeep. Somente em agosto, foram 5.517 emplacamentos do Renegade! Em julho, o modelo já tinha emplacado 5.700 unidades, seu recorde desde que recebeu a motorização 1.3 Turbo.

Além disso, ele também tem uma ampla variedade de acessórios originais Mopar, permitindo aos clientes ainda mais personalização e customização para o SUV. São mais de 50 itens que proporcionam ainda mais exclusividade para o modelo, que já é o único com tração 4×4 no seu segmento, além de ter o motor mais potente da categoria.

As novas versões Altitude, Night Eagle, Sahara e Willys, chegaram para completar a gama com toda qualidade e autenticidade do DNA da marca Jeep. Os acessórios originais Mopar chegam para agregar ainda mais estilo e segurança à linha 2025. Os proprietários do Jeep Renegade podem adquirir itens como, por exemplo: frisos laterais pintados, estribo tubular preto, tapete de bordas elevadas, tapete de porta-malas e engate reboque integrado.

Além disso, os clientes podem escolher um dos pacotes do Flex Care, que possibilita a compra pacotes de revisões com preços fixos, além dos já oferecidos pela montadora, e dessa forma ter uma economia ao longo da sua jornada com seu Jeep e ter a confiança de realizar todos os serviços em uma concessionária autorizada da marca.

Esses e muitos outros itens disponibilizados pela Mopar garantem uma maior personalização e sofisticação para o Jeep Renegade. Todas as peças e acessórios originais são comercializadas nas concessionárias Jeep e podem ser adquiridos já no momento da compra do novo SUV ou posteriormente, e a inclusão de qualquer item Mopar não impacta a garantia total de fábrica de cinco anos do modelo. (Fotos: Jeep/Divulgação).

Estribo Tubular Preto. Par de protetor de soleira preto. Engate de reboque integrado. Tapete com bordas elevadas.