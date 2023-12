Jeep lança a “Last Chance” para compra de 0 km em 2023

Para encerrar o ano da melhor forma possível, a Jeep, marca que mais cresceu em participação de mercado no segmento SUV em novembro, preparou a campanha “Last Chance” como a última oportunidade para que os clientes terminem o ano com um modelo 0km na garagem, preparando condições especiais e bônus de valorização dos seminovos que chegam em até R$ 15.000.

Como é o caso do Commander Longitude T270, líder em sua categoria o modelo de sete lugares mais vendido do Brasil, e na campanha é oferecido a partir de R$218.390, com bônus especial de até R$ 15.000 de valorização de seminovos de qualquer marca* na troca.

E o Jeep Renegade não poderia ficar de fora desta ação e oferece a versão Turbo 1.3, com motor mais potente da categoria, partindo de R$125.990, com R$ 10.000 de bônus na troca*.

Outro líder que participa da ação comercial é o Compass Sport, partindo de R$ 171.690 com condições especiais e R$ 12.000 de bônus em qualquer seminovo*. É a última chance em 2023 para que os clientes comprem o SUV médio mais vendido do país nos últimos sete anos, que entrega o máximo de performance, equipado com o melhor motor Turbo Flex produzido no Brasil.

Essa ação comercial oferece condições exclusivas e descontos imperdíveis. Todas as concessionárias da marca vão oferecer as melhores ofertas para a compra dos SUVs que são referência no mercado.

*Consulte condições em uma concessionária.