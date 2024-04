Iveco Bus amplia linha Crossway com versão híbrida

A Iveco Bus adicionou um novo modelo à sua linha de soluções em operações de transporte, reduzindo ainda mais a pegada de carbono. A nova versão híbrida do ônibus intermunicipal Crossway é compatível com combustíveis renováveis XTL (X-To-Liquid), sendo equipada com um motor Cursor 9, em conformidade com a norma Euro VI Step E.

Disponível em três comprimentos: com 10,8, 12 ou 13 metros, nas versões Pop e Line, o Crossway Hybrid oferece as mesmas vantagens que os demais modelos da linha. Comprovadamente um sucesso, com mais de 65.000 unidades produzidas, os ônibus Crossway oferecem maior capacidade de passageiros e bagagens, menor custo total de manutenção, além de maior satisfação para os operadores de transporte.

Giorgio Zino, head de Operações Comerciais Iveco Bus na Europa, afirma: “A introdução da nossa tecnologia híbrida à linha Crossway permitirá aos operadores de transporte aproveitar uma grande redução em custos de energia e emissões de CO 2 em comparação com os modelos de combustão interna. É uma alternativa concreta à disposição dos clientes. Com esta adição, fortalecemos ainda mais a capacidade da nossa marca de fornecer a mais ampla oferta sustentável do mercado, confirmando a nossa estratégia de impulsionar a transição energética com uma combinação de tecnologias e consolidando a nossa liderança como um dos principais players em mobilidade sustentável na Europa”.

Uma solução simples e eficaz

A tecnologia híbrida oferecida pela Iveco Bus está disponível com a caixa de câmbio Voith Diwa NXT, combinada com um potente motor de recuperação elétrica de pico de 35 kW. O motor funciona como um acionador de partida e gerador para recuperar a energia cinética acumulada durante as etapas de desaceleração e frenagem, tudo isso com uma bateria LTO de alta energia (48 V) montada no teto. O motor elétrico é compatível com o motor Cursor 9 durante as etapas de partida.

Com essas funções, o novo Crossway Hybrid economiza muito mais combustível do que sua versão não híbrida. Além disso, ao combinar combustíveis renováveis, essa nova solução híbrida reduz ainda mais as emissões de CO 2 .

O Crossway Hybrid tem um novo design frontal que inclui os novos ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) em conformidade com a próxima GSR (General Safety Regulation), com previsão de ser implementada em julho de 2024.

Várias opções de modelos

Com a adição do novo Crossway Hybrid à respectiva família de produtos para linhas intermunicipais, a IVECO BUS oferece agora uma ampla escolha multienergética entre:

Crossway Pop e Line, 10,8, 12 e 13 metros, compatível com XTL, equipado com um motor Tector 7 ou Cursor 9 , em conformidade com a norma Euro VI Step E;

e 10,8, 12 e 13 metros, compatível com XTL, equipado com um motor ou , em conformidade com a norma Euro VI Step E; Crossway CNG Pop e Line, 12 e 13 metros, compatível com biometano, equipado com um motor CNG Cursor 9 em conformidade com a norma Euro VI Step E;

e 12 e 13 metros, compatível com biometano, equipado com um motor em conformidade com a norma Euro VI Step E; Crossway CNG Hybrid Pop e Line, 12 e 13 metros, compatível com biometano, equipado com um motor CNG Cursor 9 em conformidade com a norma Euro VI Step E;

e 12 e 13 metros, compatível com biometano, equipado com um motor em conformidade com a norma Euro VI Step E; Crossway B100 Pop e Line, 10,8, 12 e 13 metros, equipado com um motor Tector 7 em conformidade com a norma Euro VI Step E.

O Iveco Bus Crossway Hybrid, produzido na fábrica da Iveco Bus em Vysoké Myto, na Tchéquia (República Tcheca), já pode ser encomendado. As primeiras unidades serão entregues na Espanha no próximo mês de julho. (Fotos: Iveco Bus/Divulgação).