Instituto Renault amplia o Geração Futuro Jovens Talentos

O Instituto Renault amplia o Programa Geração Futuro Jovens Talentos com o lançamento do módulo de Tecnologia da Informação, que visa preparar os jovens em situação de vulnerabilidade social para atuar nas áreas de Tecnologia da Informação, Programação e Ciência de Dados. O Programa é fruto da parceria com a Prefeitura de São José dos Pinhais (PR) e o módulo é ministrado pela Ada Tech, empresa contratada pelo Instituto Renault e especializada no ensino de tecnologia da informação com foco em empregabilidade.

O curso tem duração de dois meses e os conteúdos irão preparar os jovens para lidar com a crescente demanda do mercado por serviços e soluções tecnológicas. Para isso, a grade curricular foi estruturada com aulas de linguagem de programação em Phyton e Ciência de Dados, além de temas como Inovação, Inteligência Artificial, Cybersecurity e LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), que serão ministrados voluntariamente por profissionais de Tecnologia da Informação da Renault do Brasil.

A primeira turma de TI tem 25 alunos, dos quais 36% são mulheres. As aulas acontecerão no espaço CRAS, cedido pela Prefeitura de São José dos Pinhais, e localizado na Borda do Campo, bairro onde estão sediadas as fábricas da Renault do Brasil.

O Geração Futuro Jovens Talentos, lançado em 2019, completa cinco anos de impacto social positivo. Os resultados do programa demonstram a importância da educação no processo de transformação social. No total já foram realizadas nove turmas, com 395 jovens em situação de vulnerabilidade social formados, sendo que 57% estão no mercado de trabalho.

“A inclusão por meio da educação é um dos pilares estratégicos do Instituto Renault. O Geração Futuro Jovens Talentos é um programa que cumpre este papel ao aproximar os jovens em situação de vulnerabilidade social ao primeiro emprego. Estamos sempre acompanhando as necessidades do mercado e da comunidade e por isso lançamos o módulo de Tecnologia da Informação”, destaca Caique Ferreira, vice-presidente do Instituto Renault.

“A escassez de profissionais qualificados para atuação em Tecnologia da Informação é uma realidade no país e no mundo. Além disso, estamos em um momento de importantes transformações com a chegada de novas tecnologias. Estamos felizes em poder contribuir com a formação dos jovens para atuação em TI”, afirma Caio Nogueira, CIO Renault para a América Latina. (Foto: Renault/Divulgação).