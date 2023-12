Hyundai inaugura concessionária em Foz do Iguaçu-PR

A Hyundai Motor Brasil (HMB) e o Grupo Open inauguraram na última quinta-feira (14/12), sua nova concessionária na cidade de Foz do Iguaçu (PR). A HMB Open Foz do Iguaçu segue os mais modernos padrões de arquitetura adotados globalmente pela montadora sul-coreana e recebeu investimentos de aproximadamente R$ 2 milhões do Grupo Open, que representa a marca desde janeiro de 2015 com duas outras lojas na região: em Cascavel e Umuarama, também no oeste paranaense. A revenda conta com 1.500 m² de área, sendo 500m² apenas para o showroom, e está equipada para captação de energia solar, em linha com as iniciativas de sustentabilidade da montadora.

A nova unidade oferecerá estrutura completa para vendas, serviços, acessórios e peças de reposição. A HMB Open Foz do Iguaçu oferecerá uma oficina totalmente remodelada, que atende os mais altos níveis de excelência em mão de obra da equipe de profissionais treinados pela Hyundai HMB, capacitados a realizar todo tipo de manutenção, revisões periódicas e demais reparos nos veículos da marca. A localização também é estratégica, no bairro Parque Presidente 1, aproximadamente dois quilômetros do centro da cidade e 500 metros de distância da rodoviária local.

“A Hyundai segue muito bem representada em todas as regiões do Brasil, e tem no Grupo Open um grande parceiro para atender o público paranaense com dois dos veículos mais admirados do país, o HB20 e o CRETA. A inauguração da nova loja de Foz do Iguaçu, atendendo os mais altos parâmetros de arquitetura da marca, reforça a relevância do interior do Paraná para a Hyundai. Estamos certos de que também aqui nosso cliente contará com toda qualidade em produtos e serviços que são característica de nossa marca”, comenta Airton Cousseau, presidente e CEO da Hyundai Motor Brasil e Hyundai Motor Américas Central e do Sul.

“É com grande satisfação que inauguramos esta nova loja da Hyundai em Foz do Iguaçu, local que nos acolheu com muito carinho e que fez do HB20 e do Creta os veículos mais emplacados na cidade no ano passado. Foz do Iguaçu merece esta nova e moderna concessionária”, destaca Marcos Antonio Urio, diretor geral do Grupo Open.

Mais inaugurações são esperadas para o ano de 2024. A Hyundai fecha 2023 com 233 concessionárias distribuídas pelas cinco regiões do Brasil e planeja ultrapassar 250 lojas até o final do próximo ano, com a abertura de, pelo menos, mais 20 unidades.

Serviço:

Hyundai HMB Open Foz do Iguaçu

Endereço: Avenida Costa e Silva, 1819 – Parque Presidente 1, Foz do Iguaçu – PR;

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8 às 18 horas; aos sábados, das 8 às 13 horas.