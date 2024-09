Hyundai atinge marca de 100 milhões de veículos produzidos

A Hyundai Motor Company comemorou hoje uma marca significativa, atingindo 100 milhões de veículos produzidos globalmente de forma acumulada. Essa conquista foi alcançada em apenas 57 anos, período que remete à fundação da empresa, tornando-a uma das mais dinâmicas da indústria automotiva global. Um evento comemorativo em homenagem a este marco foi realizado na fábrica da Hyundai em Ulsan, na Coreia do Sul.

Como sinal de gratidão pelo inabalável apoio e confiança de seus consumidores, a empresa entregou seu centésimo milionésimo primeiro veículo, um IONIQ 5, diretamente a um cliente. O veículo saiu da linha de inspeção final no centro de expedição da fábrica de Ulsan durante a cerimônia especial de entrega. O evento também contou com a exibição de um contador comemorativo com os dizeres “100 milhões e 1”, simbolizando o compromisso da Hyundai Motor em seguir adiante tendo como base sólida suas conquistas anteriores.

“Atingir a produção global acumulada de 100 milhões de veículos é um marco significativo que só foi possível graças aos nossos clientes em todo o mundo que escolheram e apoiaram a Hyundai Motor desde o início”, disse Jaehoon Chang, presidente e CEO da Hyundai Motor Company. “Enfrentar desafios ousados e estar em constante busca por inovação nos permitiu alcançar um crescimento rápido e nos capacitará a dar ‘um passo adiante’ em direção a mais 100 milhões de unidades como um divisor de águas na mobilidade”.

A fábrica de Ulsan, que iniciou suas operações em 1968, tem importância histórica significativa como o “berço do desenvolvimento da indústria automobilística coreana”. Lá foi produzido o primeiro modelo independente fabricado em massa da Coreia do Sul, o Pony, em 1975. Atualmente, a fábrica de Ulsan é um centro para eletrificação, onde está sendo construída uma unidade de produção dedicada para veículos elétricos (EV).

“Cada funcionário da Hyundai Motor contribuiu para o volume acumulado de 100 milhões de unidades por meio de seu trabalho árduo e dedicação””, disse Dong Seock Lee, presidente e chefe de produção doméstica da Hyundai Motor Company. “Esta ocasião auspiciosa é apenas o primeiro passo para a futura era de eletrificação que a Hyundai Motor liderará”.

A conquista histórica vem na sequência do crescimento contínuo da Hyundai Motor, impulsionado pelo lançamento da marca premium Genesis, a linha de alto desempenho N e a introdução de EVs, como o IONIQ 5, baseado na plataforma modular global elétrica dedicada (E-GMP). A presença global da empresa se expandiu com instalações de produção em diversos mercados-chave, contribuindo para conquistas recordes, incluindo ter superado o número de 50 milhões de veículos fabricados em 2013.

No ano passado, a Hyundai estabeleceu o Centro de Inovação do Grupo Hyundai Motor em Singapura (HMGICS), novo conceito de centro de mobilidade urbana inteligente. As plataformas de fabricação inovadoras e as tecnologias avançadas desenvolvidas lá, incluindo inteligência artificial (IA), robôs e fábricas inteligentes, devem ser introduzidas em futuras unidades de produção, como a Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA), para maximizar a eficiência da produção. A empresa continua inovando e se expandindo, com base em seu sucesso e compromisso com a excelência. (Foto: Hyundai/Divulgação).