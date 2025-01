Honda faz estreia mundial dos protótipos “0 Saloon” e “0 SUV”

A Honda realizou na terça-feira (07/01) a estreia mundial de dois modelos protótipos na CES 2025, Honda 0 Saloon e Honda 0 SUV, representando dois modelos Honda 0 Series que serão introduzidos nos mercados globais a partir de 2026. A Honda também apresentou seu sistema operacional inédito e exclusivo de veículos, o ASIMO OS, para os modelos Honda 0 Series.

Honda 0 Saloon

Ao avançar ainda mais o modelo conceito apresentado no ano passado na CES 2024, o protótipo Honda 0 Saloon foi desenvolvido em preparação para um lançamento no mercado agendado para 2026. Embora mantenha o design de estilo exato do modelo conceito, a versão protótipo apresenta uma altura mais baixa, estilo esportivo que distingue o Saloon de outros modelos elétricos à primeira vista e um espaço interior maior do que as pessoas podem imaginar com base nas dimensões exteriores.

O Honda 0 Saloon, principal modelo da Honda 0 Series, será baseado na recém-desenvolvida arquitetura EV dedicada e contará com uma série de tecnologias de próxima geração que incorporarão a abordagem de desenvolvimento da Honda 0 Series Thin, Light, and Wise (na tradução livre: Fino, Leve e Sábio).

Na CES 2025, a Honda está focada na introdução de certas tecnologias e recursos que contribuem para o valor “Wise” (na tradução livre, Sábio) do Honda 0 Saloon. Isto inclui as tecnologias de condução automatizada altamente confiáveis ​​apoiadas pela tecnologia de condução automatizada Nível 3, que a Honda colocou em uso prático pela primeira vez no mundo, bem como a “otimização ultra pessoal” que oferecerá uma experiência de mobilidade personalizada para cada usuário, o que se tornará possível com o sistema operacional ASIMO OS.

O modelo de produção do Honda 0 Saloon está programado para ser introduzido primeiro no mercado norte-americano em 2026 e depois nos mercados globais, incluindo Japão e Europa.

Honda 0 SUV

Com base no modelo conceito Space-Hub revelado na CES 2024, propondo o novo valor dos EVs (sigla em inglês para electric vehicles, que na tradução livre significa veículos elétricos) como um “espaço” para as pessoas que a Honda quer oferecer com os seus futuros modelos EV, a Honda apresentou o protótipo de um SUV EV de tamanho médio, que será o primeiro modelo da Honda 0 Series. Ao aplicar a abordagem “Fino, Leve e Sábio” a um SUV, o espaço interior foi aumentado ainda mais e foi possível proporcionar uma cabine espaçosa com um campo de visão excepcionalmente claro e irrestrito e ainda grande flexibilidade.

Assim como acontece com o Honda 0 Saloon, o Honda 0 SUV contará com uma ampla variedade de tecnologias de próxima geração que incorporam a abordagem de desenvolvimento “Thin, Light and Wise” da Honda 0 Series. Este modelo oferecerá o valor de um espaço “em constante evolução” por meio da “otimização ultra pessoal” e da experiencia do usuário (UX) digital possibilitada pelo sistema operacional ASIMO OS. Além disso, o Honda 0 SUV aplicará uma estimativa de postura de alta precisão e controle de estabilização com base em sensores giroscópios 3D, tecnologia que a Honda acumulou pelo desenvolvimento de suas tecnologias robóticas originais, para permitir dinâmicas conforme a vontade do motorista em vários tipos de superfícies de estrada.

O modelo de produção do Honda 0 SUV está programado para ser introduzido primeiro no mercado norte-americano no primeiro semestre de 2026 e depois nos mercados globais, incluindo Japão e Europa.

ASIMO OS

Os modelos Honda 0 Series serão equipados com o ASIMO OS, um sistema operacional original para veículos desenvolvido pela Honda. ASIMO era um robô humanoide capaz de realizar caminhada autônomo, desenvolvido como parte da pesquisa tecnológica fundamental da Honda com o objetivo de ajudar as pessoas enquanto coexistem com outras pessoas na sociedade. A Honda iniciou a pesquisa e o desenvolvimento da robótica em 1986 e introduziu o ASIMO em 2000. O ASIMO tornou-se um ícone no campo da robótica entre os anos 2000 e 2010 e foi amado por pessoas em todo o mundo durante um longo período.

A Honda deu o nome ASIMO a este sistema operacional de veículo, a tecnologia central para alcançar o valor “Wise” (Sábio) da Honda 0 Series, com a determinação de se esforçar para tornar a Honda 0 Series um ícone entre os veículos elétricos da próxima geração, que irá surpreender e inspirar as pessoas em todo o mundo, assim como fez o ASIMO.

Mesmo depois do desenvolvimento do ASIMO, a Honda tem avançado ainda mais nas suas tecnologias robóticas, tais como as tecnologias ASIMO que reconhecem ambientes externos e tecnologias de controle de comportamento autônomo que permitem ao ASIMO agir enquanto compreende as intenções das pessoas à sua volta. Ao combinar essas tecnologias robóticas com tecnologias de inteligência avançadas para a Honda 0 Series, a Honda se esforça para oferecer o valor dos veículos definidos por software (SDVs) exclusivos da marca.

Como uma plataforma de software, o ASIMO OS aplicará o controle integrado de unidades de controle eletrônico (UCEs) para sistemas de veículos, como sistemas de direção automatizada e sistemas avançados de assistência ao motorista (AD/ADAS) e sistema de infoentretenimento no veículo (IVI).

Ao atualizar constantemente o software do veículo baseado no sistema operacional ASIMO OS por meio de atualizações over the air (sigla OTA, em inglês, que significa “via a ar” na tradução para português, referindo-se à capacidade de entregar ao cliente as atualizações remotas do software), mesmo após a compra do veículo, as funções e serviços serão continuamente avançados de acordo com as preferências e necessidades de cada usuário. As funções e serviços sujeitos a constantes atualizações incluem aqueles que valorizam o “espaço” e a experiência do usuário (UX) digital, que garante uma experiência de mobilidade divertida e confortável, além do controle integrado de dinâmicas exclusivo da Honda, que determina a alegria de conduzir, permitindo ao condutor sentir-se em sintonia com o veículo. A Honda está planejando instalar o ASIMO OS nos modelos da Honda 0 Series, incluindo modelos de produção do Honda 0 SUV e Honda 0 Saloon. (Fotos: Honda/Divulgação).

