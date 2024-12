Honda CRF 2025, para o Motocross e Enduro de alto nível

As vitórias em vários campeonatos das Honda CRF 250R, CRF 250RX, CRF 450R e CRF 450RX, são o melhor cartão de visitas desta família de motos de alto desempenho, que em suas versões 2025 receberam atualizações visando atender o mais elevado grau de exigência dos pilotos qualquer que seja a modalidade da competição, Motocross, Enduro, Rally ou Cross Country.

Principal elemento de atualização é o quadro de alumínio, no qual pontuais modificações proporcionaram incremento na resistência à torção e rigidez lateral. O resultado foi uma importante evolução na estabilidade em curvas, que também se beneficiou da adoção de uma nova suspensão dianteira Showa de 49 mm cuja principal característica é oferecer um padrão de elevado controle do início ao final do curso da suspensão. Um novo amortecedor traseiro Showa conectado ao revisado sistema Pro-Link resulta em melhor desempenho das suspensões, mesmo nos piores tipos de terreno.

As tradicionais rodas de alumínio pretas da marca DID – características das CRF –, permanecem. O que mudou nesta área foi o cáliper de freio dianteiro de dois pistões derivado das Honda CRF usadas pelas equipes oficiais do HRC (Honda Racing Corporation). O novo freio dianteiro se destaca especialmente pela sua maior eficiência em uso intenso, quando a temperatura se eleva, garantindo maior segurança e eficiência em todas as situações de uso.

A evolução das CRF 2025 também alcançou os motores tanto das CRF 250 quanto das CRF 450, que agora trazem um novo ajuste do sistema de injeção PGM-FI, um novo virabrequim, assim como dutos de admissão e de escape redesenhados. A vantagem do novo virabrequim se revela através de sua maior rigidez, o que resulta em ganho de rotações com mais rapidez. Melhorias na caixa do filtro de ar e seus dutos resultaram em um fluxo mais direto do ar, reduzindo a resistência, melhorando o controle do acelerador e, por consequência, o poder de aceleração. O sistema de escape traz uma nova ponteira, mais robusta, que é precedida por tubos de exaustão redesenhados, dando aos gases maior velocidade, o que melhorou a potência e a aceleração em médias e altas rotações. Novidade nas CRF 250R e CRF 250RX é o sistema HSTC – Honda Selectable Torque Control, que já equipava as CRF 450. O HSTC oferece três níveis de atuação e a possibilidade de ser desligado.

Todas as CRF 250 e CRF 450 2025, ganharam novas carenagens laterais, mais leves e com desenho atualizado, e trazem novos grafismos identificando esta nova família CRF 2025, que tem como característica a tradicional asa da Honda posicionada em destaque no para-lama dianteiro.

As CRF 250RX e CRF 450RX 2025, modelos especificamente destinados à prática do Enduro, dispõem de um mapeamento exclusivo da ECU – Electronic Control Unit, que favorece o funcionamento do sistema de injeção de combustível PGM-FI nas condições de uso características deste tipo de competição. As CRF 250RX e CRF 450RX 2025 tem reservatório de combustível plástico com 8 litros de capacidade enquanto as CRF 250R e CRF 450R, destinadas ao uso no Motocross, contam com reservatório de combustível de titânio, com 6,3 litros de capacidade. Outro diferencial importante das CRF 250RX e CRF 450RX é a roda traseira aro 18 polegadas, enquanto nas CRF dedicadas ao Motocross o aro traseiro é de 19 polegadas. Em todas as CRF o aro dianteiro é de 21 polegadas.

Resumo das atualizações da linha CRF 2025:

• Novo chassi, que preserva a arquitetura semi berço duplo: maior rigidez;

• Nova suspensão dianteira Showa de 49 mm amortecedor traseiro atualizado;

• Novo cáliper de freio dianteiro;

• Motor com pico de rotação mais elevado: maior potência, torque e aceleração em rotações médias e altas;

• HSTC nas CRF 250R e CRF 250RX;

• Carenagens laterais mais leves e resistentes;

• Novos grafismos.

As Honda CRF 2025 são importadas do Japão em opção de cor única – vermelho (Grand Prix Red). A disponibilidade na rede de concessionários está prevista para dezembro. O preço público sugerido, base São Paulo/SP, que não inclui despesas com frete ou seguro, é: Honda CRF 250R: R$ 71,163; Honda CRF 250RX: R$ 73,998; Honda CRF 450R: R$ 74,878; e Honda CRF 450RX: R$ 77,126. (Foto: Honda/Divulgação).