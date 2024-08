Harley-Davidson celebra 40 anos da linha Softail

A fusão ideal de forma e função: há 40 anos, a Harley-Davidson apresentava uma nova família de motos, a Softail®. A suspensão traseira oculta e uma balança traseira com design inovador deram ao quadro o perfil das hardtails clássicas, caracterizadas pela ausência da suspensão traseira. O chassi Softail® viria a se consolidar como um sucesso e se tornou a base de modelos icônicos da fabricante desde o modelo original, a FXST Softail, lançada em 1984. O design evoluiu funcionalmente ao longo de 40 anos, mas mantém as mesmas linhas clássicas da hardtail original.

Uma família de Cruisers

A versão atual do chassi Softail, introduzido em 2018, é a base de oito modelos do lineup global de motos Cruiser da Harley-Davidson para 2024. Cada modelo da família foi desenvolvido para oferecer estabilidade e leveza, proporcionando agilidade e desempenho que irão exceder as expectativas dos motociclistas mais exigentes.

O centro do atual chassi Softail é o monoamortecedor traseiro, localizado por baixo do assento, preservando assim as linhas “hardtail” clássicas da família. Posicionado de forma otimizada para maior eficiência, o amortecedor conta também com um fácil acesso para o ajuste da pré-carga, permitindo aos motociclistas uma regulagem adequada para cada situação de pilotagem. Todos os modelos Softail® são equipados com o consagrado motor Milwaukee-Eight®, com balanceiros duplos para reduzir as vibrações, o que proporciona mais conforto durante a pilotagem e permite que o motor seja montado diretamente no quadro, reforçando a rigidez.

A linha Cruiser 2024 é a mais diversificada do portfólio de motos da Harley-Davidson, com modelos que vão do nostálgico ao moderno. Independentemente do caminho e do destino, a versatilidade de uma Harley-Davidson® Cruiser torna a viagem mais agradável. Os modelos Cruiser 2024 incluem:

– Softail® Standard: Este modelo representa a experiência essencial de uma Harley-Davidson® Cruiser, com um quadro leve e esguio, cromados clássicos e acabamentos polidos, tudo isso a um preço que deixa espaço no orçamento para uma customização;

– Street Bob® 114: a atitude Bobber pura e simples, desde o guidão mini ape ao paralama traseiro encurtado, combinado com tecnologias atuais como o painel digital junto ao guidão e o característico farol dianteiro em LED. O modelo indicado para motociclistas que buscam equilíbrio entre estilo, desempenho e facilidade de condução;

– Low Rider® S: modelo que apresenta o inconfundível estilo da Costa Oeste dos Estados Unidos e uma performance impressionante, antes atingida somente com um investimento significativo em acessórios;

– Low Rider® ST: os alforjes removíveis e a carenagem aerodinâmica tornam esta motocicleta uma máquina com capacidade para viagens, mas sem renunciar ao estilo e ao desempenho;

– Breakout® 117: Com um estilo chopper longo e esguio, a Breakout é mais musculosa do que qualquer outra moto. A potência do Milwaukee-Eight® 117 é entregue ao asfalto através de um pneu traseiro de 240 mm, com o paralama bobtail contribuindo para destacar as dimensões do composto traseiro;

– Heritage Classic 114: A quintessência da cruiser americana, com detalhes vintage de tirar o fôlego e puro estilo rock ‘n’ roll, traz para os tempos atuais da Softail® a pura nostalgia, já que é inspirada nos modelos Harley-Davidson® da década de 1950;

– Fat Boy® 114: um ícone da Harley-Davidson, que domina as estradas com sua presença imponente e inconfundível. Equipada com rodas em alumínio fundido e se destaca pelo design único do farol dianteiro;

– Fat Bob® 114: Construída para conquistar as ruas com potência e agilidade, esta moto possui um arsenal completo de tecnologia de alto desempenho – freio dianteiro com disco duplo, suspensão dianteira de garfo invertido, como nas motos de competição, além do sistema de escape no estilo 2-1-2.

Origens da Softail

No início dos anos 80, a Harley-Davidson procurou o engenheiro independente Bill Davis e adquiriu um conceito de moto que tinha como característica uma suspensão traseira equipada com amortecedores ocultos em um quadro Big Twin. Os engenheiros da Harley-Davidson aperfeiçoaram o design e, em 1984, nasceu a FXST Softail®. O modelo contava com um estilo clean e as linhas clássicas de uma hardtail, as favoritas dos customizadores, mas sem sacrificar o conforto e a dirigibilidade por ser equipada com suspensão traseira completa. O posicionamento dos amortecedores a gás, instalados verticalmente abaixo da transmissão, permitiu a redução da altura do assento em relação ao solo.

O modelo FXST Softail de 1984 também promoveu a estreia do motor Evolution® V-Twin, que substituiria o antigo motor Shovelhead gradativamente na linha Big Twin. Naquele período a empresa vivia dificuldades financeiras, então a chegada do motor Evolution e do chassi Softail® foi fundamental para colocar novamente a Harley-Davidson em uma posição competitiva no mercado.

“Quando eu me lembro do momento em que a FXST Softail foi lançada e do impacto no mercado – estávamos com dificuldades para atrair novos proprietários – é que me dou conta do quanto o novo chassi e o novo motor foram fundamentais para a nossa sobrevivência”, destacou Willie G. Davidson, antigo diretor de design da marca no livro ‘100 anos de Harley-Davidson’. “A família Softail tem sido um sucesso de vendas e segue como uma das favoritas entre os motociclistas. É uma linha que combina com sucesso nossa herança e a tecnologia atual, atraindo os motociclistas da Harley por todo o mundo”, acrescentou.

A versatilidade da plataforma Softail veio a permitir a introdução de novos modelos de motocicletas numa vasta gama de estilos. Alguns destaques históricos incluem:

– 1986 Heritage Softail – A dianteira, o para-lamas dianteiro com contorno completo, as rodas e o farol proeminente remetem ao estilo da FL Hydra-Glide de 1949. É um visual clássico que diz “Harley-Davidson” tanto para os que já conheciam a história da marca quanto para os que não conheciam;

– 1988 Softail Springer™ – O modelo reviveu o design Springer para a suspensão dianteira, que havia sido visto pela última vez em 1952. Uma aposta arrojada em termos visuais;

– 1990 Fat Boy® – Um dos modelos mais emblemáticos da história da Harley-Davidson, que se distingue pelas rodas de alumínio fundido e pela presença imponente. A motocicleta segue sendo produzida até hoje;

– 1999 Softail Deuce™ – Talvez a mais radical das Softail customizadas de fábrica, a Deuce introduziu um novo tanque de gasolina “esticado”, elegantes barras deslizantes cromadas, um para-lamas traseiro inédito e o novo motor Twin Cam 88B™;

– 2008 Cross Bones™ – Este modelo com o puro estilo bobber vintage apresentava uma dianteira Springer™ com um pneu largo, rodas com aros pretos, um assento de molas individual, estribos em meia-lua e pintura Denim lisa. (Fotos: Harley-Davidson/Divulgação).