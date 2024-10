Há 15 anos, o Fiat 500 desembarcava no Brasil

Em outubro de 2009, o Brasil foi palco da chegada de um dos veículos mais emblemáticos da indústria automotiva mundial: o Fiat 500. Símbolo do estilo italiano, o compacto urbano rapidamente conquistou os consumidores com seu design retrô, tecnologia de ponta e uma proposta diferenciada no mercado de automóveis. Agora, 15 anos depois, o modelo continua a fazer história no país com sua versão 100% elétrica, o Fiat 500e.

Quando desembarcou no Brasil, o Fiat 500 trouxe uma mistura perfeita de nostalgia, iconicidade e inovação, remetendo ao clássico Nuova 500, um grande sucesso da marca produzido na Itália entre 1957 e 1975, com toda a modernidade necessária para atrair um público urbano e sofisticado. O pacote de equipamentos era completo para a época, equipado com itens como direção elétrica Dual Drive, ar-condicionado digital, sete airbags e ESP (sistema eletrônico de estabilidade).

Pioneirismo faz parte do DNA da Fiat e com o 500 não é diferente, o modelo foi o primeiro Fiat vendido no Brasil com Hill Holder. Além disso, também foi o primeiro automóvel a oferecer sete airbags de série e controle eletrônico de estabilidade.

Seja conhecido como “Cinquecento” ou “Quinhentos”, o Fiat 500 evoluiu constantemente, acompanhando as tendências do mercado automotivo e se adaptando às novas demandas de mobilidade. Em 2021, ele chegou ao Brasil totalmente renovado como o primeiro modelo 100% elétrico da Fiat disponível no país.

“O Fiat 500 é muito mais do que um carro no nosso lineup, ele é um ícone atemporal que traduz o DNA da Fiat. Ao longo de sua trajetória, o 500 trouxe inovação, estilo e, agora com a versão elétrica, sustentabilidade. Ter um modelo como esse reforça nosso compromisso em oferecer soluções que combinam tecnologia de ponta com o charme e a tradição que o consumidor espera da nossa marca”, Alexandre Aquino, vice-presidente da Marca Fiat para a América do Sul.

Agora em sua terceira geração, o 500e foi desenvolvido sobre a nova plataforma Mini EV, que o tornou maior, mais conectado e equipado com tecnologias inéditas para o segmento. Um design moderno e sofisticado mantém a essência charmosa do modelo original, mas com um toque de vanguarda, reforçando sua vocação para transformar o ambiente à sua volta.

O motor elétrico do 500e oferece uma potência de 87 kW, o equivalente a 118 cavalos a 4.200 rpm, com um torque impressionante de 220 Nm. Isso permite que o modelo acelere de 0 a 100 km/h em apenas 9 segundos, com retomada de 60 a 100 km/h em 4,8 segundos. (Foto: Fiat/Divulgação).

