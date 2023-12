GWM utiliza Inteligência Artificial para digitalizar concessionárias

A GWM Brasil inova mais uma vez – é a única montadora a realizar vendas de carros 100% online – e agora dá início ao processo de implantação de um sistema de Inteligência Artificial (IA) e de digitalização da área de Pós-Venda das suas concessionárias.

Com este novo sistema, o atendimento ao consumidor passa a ser muito mais rápido, eficiente e sem burocracia, com redução de até 75% no tempo, visando à excelência na prestação de serviços ao cliente. Único no Brasil, ele utiliza Inteligência Artificial para automatizar e acelerar o processo de atendimento ao cliente, desde a fase de agendamento e recepção do cliente até a entrega do carro.

Devido à IA, o cliente em breve poderá fazer, por exemplo, o agendamento da sua revisão pelo WhatsApp, de forma automatizada, a qualquer dia e hora de forma alternativa aos canais atuais. Antes este processo só era possível em horário comercial. A informação já vai direto para o sistema das concessionárias, eliminando etapas e agilizando a vida do cliente e também do profissional do atendimento.

“É uma relação de ganha-ganha. Da parte do cliente, ele passa a ter mais liberdade e agilidade, com a chance de vivenciar uma nova experiência de pós-venda que, até então, era burocrática e, às vezes, cheia de surpresas e atrasos. Também os concessionários saem ganhando, pois terão como oferecer processos mais inteligentes e enxutos, e que certamente irão agradar e fidelizar o cliente. É a GWM, mais uma vez, fazendo o futuro, hoje”, destaca Daniel Conte, Diretor de Pós-Venda da GWM.

Além disso, por conta da digitalização, o processo se torna também sustentável, pois elimina 100% do uso de papel. E este fator vai ao encontro das premissas da marca, no âmbito do atendimento aos requisitos de ESG.

Para tanto, a Autotech criou o cargo de Embaixadores de Serviço GWM, que serão os responsáveis pelo atendimento ao cliente nas concessionárias. Os Embaixadores terão como funções: agendamento, recepção de serviços, orçamentos, dúvidas técnicas e entrega do veículo de serviços. E tudo isso de uma forma totalmente digital, apenas com uso de tablets e monitores. Devido a maior agilidade proporcionada pelo sistema, os Embaixadores combinam o papel de atendente e consultor de serviços.

Neste momento, os Embaixadores estão passando por um treinamento, desenvolvido pela NBS Tecnologia em Sistemas. Nesta primeira etapa, 48 participantes de 33 concessionárias estão participando da formação para que a GWM possa assegurar um atendimento padrão em todas as lojas da marca em âmbito nacional.

O novo sistema será gerido por um software da NBS, que permitirá, entre outras funções, a gestão da demanda dos serviços, gestão do estoque de peças, emissão de orçamentos e faturamento das áreas, tudo de forma digital.

“Muito importante destacar a disruptura no processo. Agora a montadora está presente ativamente para auxiliar as concessionárias pois, com o novo sistema, ela terá visão em tempo real do que acontece nas revendas e poderá atender às necessidades de forma muito mais rápida”, avalia Douglas Sasso, gerente comercial da NBS.

Segundo o gerente, o sistema que a GWM está utilizando está em constante inovação para criar uma nova experiencia no ambiente da concessionária para gerenciamento dos carros e clientes de serviços proporcionando agilidade e conveniência ao cliente.

“Redução de custos, agilização na resolução de problemas e satisfação do cliente. Estes são os pilares que orientam a área de Pós-Venda da GWM. Nos produtos GWM, tecnologia, conectividade e segurança são os três pontos principais dos nossos carros e, agora, também são no nosso Pós-Venda. O objetivo é apenas um: satisfazer o nosso cliente”, completa Daniel Conte.