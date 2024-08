GWM recebe grupo vencedor do hackathon da Campus Party 2024

A GWM Brasil realizou a entrega do prêmio para o grupo vencedor do hackathon, realizado durante a Campus Party 2024, um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e cultura maker do mundo, do qual a marca foi uma das patrocinadoras. O grupo de alunos da PUC-SP se destacou com o desenvolvimento de um protótipo de aplicativo para gestantes e seus filhos.

Desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Iracemápolis, interior de São Paulo, onde fica localizada a fábrica da GWM, o desafio era focado na criação de uma nova solução de tecnologia voltada para a área da saúde, com ênfase no acompanhamento das gestantes do município. O título foi “Melhorando a Qualidade de Vida da Gestante através da Tecnologia”.

“A experiência de patrocinar uma Campus Party e um hackathon foi extraordinária. Fizemos questão de estimular a mesma mentalidade que fez da GWM a autotech que é hoje, que utiliza o esforço colaborativo dentro da empresa para trazer inovações disruptivas. Estamos muito orgulhosos de ver o resultado disso”, ressalta Thiago Sugahara, gerente de ESG da GWM Brasil.

Os estudantes de Ciência da Computação da PUC-SP, João Pedro Basso Coura, Júlia Gachido Schmidt, Leonardo Fajardo Grupioni, Luan Bonasorte Capella e Pedro Gabriel Takenobu Serafim, foram os ganhadores. Eles desenvolveram um protótipo de aplicativo para gestão da ficha médica das gestantes e seus filhos. O objetivo é centralizar as informações dos pacientes através do preenchimento manual ou conexão com o Sistema de Saúde Único (SUS). No aplicativo, a mãe tem nas mãos todas as informações e histórico de consultas, doenças, receitas de medicamentos e exames, além de poder receber orientação médica online.

Cada integrante do grupo vencedor do hackathon terá a oportunidade de ficar por um fim de semana com um ORA 03 GT, receberá duas horas de mentoria (on-line) com o time de inovação e engenharia da GWM e dois ingressos com duas barracas de camping para uma edição da Campus a ser escolhida. (Foto: GWM/Divulgação).