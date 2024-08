GWM realiza entrega do primeiro carro por assinatura

A GWM Brasil realizou a entrega do primeiro carro contratado pelo recém-lançado serviço de assinatura da marca, o Assinatura GWM. O cliente Marcos Oliveira, de Mogi das Cruzes (SP), recebeu as chaves do seu Haval H6 HEV2, que foi locado por 36 meses, das mãos do diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede da GWM Brasil, Alexandre Oliveira, durante o Festival Interlagos, que se encerrou no último domingo.

“Estava em busca de um veículo híbrido, por conta da economia de combustível, e que fosse zero-quilômetro, por causa da garantia de fábrica. No comparativo com outras marcas, o GWM se destacou pelo preço competitivo e, principalmente, pela quantidade de equipamentos disponíveis. Fechei o contrato sem ter feito test-drive”, enfatiza Marcos.

Inicialmente disponível para a linha Haval H6, a Assinatura GWM oferece planos de 12, 24, 36 ou 48 meses, com quilometragem mensal de 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 ou 3.000 km. E o serviço pode ser contratado digitalmente, pelo site oficial da GWM Brasil (www.gwmmotors.com.br). “A experiência online com a GWM também foi excelente. Em menos de 24 horas o negócio estava fechado. E a entrega do carro foi feita em 5 dias”, elogia.

“A assinatura é mais uma forma de usufruir a experiência de veículo GWM. Ela é ideal para aqueles clientes que buscam a comodidade de não se preocupar com todo o processo de providenciar a compra, documentação, seguro e manutenção. É para um novo tipo de cliente, que valoriza mais o uso do que a posse do veículo”, explica Alexandre Oliveira.

Os planos têm preços bastante competitivos em relação ao mercado: a partir de R$ 4.389, para o GWM Haval H6 HEV2. Esse valor coloca o Haval H6 na mesma faixa de preços de carros menores a combustão e com menor nível de equipamentos.

Além disso, ao adquirir a assinatura, o cliente fica isento de seguro, manutenção ou impostos, pois tudo já está incluído no valor pago mensalmente na prestação. Os clientes da Assinatura GWM também recebem os benefícios do Pacote Tranquilidade: recompra garantida, Tomorrow Assistance por dois anos, tag de pedágio GWM da Veloe com isenção de mensalidade por 12 meses, pacote de conectividade com 3 GB por mês por dois anos e, por fim, a Proteção Total da bateria do sistema híbrido por dois anos, além da garantia de fábrica de oito anos para a bateria (ou 200.000 km) e garantia de cinco anos para o veículo, sem limite de quilometragem.

Inovador, o programa proporciona diversas facilidades para o cliente ao permitir que a jornada digital seja a mesma para a compra ou a assinatura do veículo, pelo site oficial da GWM Brasil (www.gwmmotors.com.br). Além disso, a montadora trouxe parceiros especializados no setor de locação para cuidar de toda a parte operacional, os quatro maiores do Brasil: Localiza, Unidas, Movida e LM.