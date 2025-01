GWM participou pela primeira vez da CES 2025

A GWM participou, pela primeira vez, da Consumer Electronics Show (CES), maior feira mundial para tecnologia de consumo, que aconteceu até 9 de janeiro, em Las Vegas. Como destaques, a GWM apresenta o novo WEY 07 com inteligência artificial NOA e a motocicleta SOUO S2000.

WEY 07: primeiro SUV inteligente com NOA

Com a segurança como base, o WEY 07 incorpora as tecnologias inteligentes mais recentes e avançadas, suportadas por hardware de ponta, e um supercomputador, criando o sistema de direção inteligente líder da indústria, o Coffee Pilot Ultra.

Apoiado por essa sólida configuração, o WEY 07 com tecnologia NOA Full-Scenario (Navegação com Piloto Automático) é capaz de navegar por ruas movimentadas da cidade, vias estreitas, estradas rurais ou sinuosas, sem depender de mapas de alta definição. O sistema possui capacidade de tomada de decisão inteligente comparáveis a motoristas experientes, suportando trocas de faixas, ultrapassagens e navegação em interseções complexas.

O WEY 07 possui cinco telas para o motorista e passageiros das segunda e terceira filas, controlado por gestos via Coffee Air Touch. O modelo também é equipado com um refrigerador inteligente, que permite controle de temperatura preciso em uma ampla faixa de -6°C a 50°C. e capacidade de 7 litros.

O WEY 07 possui o sistema de som Coffee AI, que conta com 23 alto-falantes. Com potência máxima de 2440W e intensidade sonora superior a 100dB, este sistema incorpora a primeira tecnologia mundial de conversão dinâmica de estéreo para surround, superando até mesmo uma sala de concertos ao vivo.

Com o maior espaço de assentos da classe, com 2.505 mm, o veículo oferece recursos como encosto de cabeça do motorista com alto-falantes integrados, assento dianteiro de gravidade zero para o passageiro da frente e passagens mais largas entre a segunda e a terceira filas.

Equipado com uma bateria grande de 52,3 kWh, o WEY 07 oferece autonomia combinada WLTC de 1.343 quilômetros e um consumo de combustível de apenas 6,5 litros por 100 quilômetros (versão máxima). O veículo apresenta tração integral de dois motores e dois eixos com controle inteligente de vetores de torque iTVC, proporcionando estabilidade e conforto em vários cenários de condução.

O WEY 07 oferece três modos de potência: Elétrico Puro, Prioridade Elétrica Pura e Híbrido Inteligente. Isso permite que o veículo se adapte facilmente a vários cenários de viagem. Os três motores (motores dianteiro e traseiro + motor) trabalham juntos em várias configurações com base nas condições reais de condução.

O veículo possui uma estrutura robusta de carroceria com 81% de aço de alta resistência. Além disso, com apoios de cabeça reforçados com metal e airbags laterais de cortina de 2,7m, o veículo garante proteção completa de segurança.

SOUO S2000: primeira moto Touring da GWM

A SOUO S2000 é uma motocicleta de luxo, que introduz um nível inédito de inovação com um motor de 8 cilindros opostos (flat-eight) de 2.000cm³, combinado com uma transmissão automática de dupla embreagem de 8 marchas – inédita no mundo – e uma suspensão frontal de três camadas e duplo braço oscilante. O modelo gera 154 cv e 19 kgfm, podendo alcançar 210 km/h de velocidade máxima.

Destaques Técnicos SOUO:

O único motor de motocicleta horizontalmente oposto de oito cilindros do mundo, combinado com uma transmissão DCT de 8 marchas, oferece um desempenho poderoso e uma experiência de pilotagem suave.

Equipado com o chipset Qualcomm 8155, suporta navegação inteligente e funções de entretenimento multimídia, redefinindo a experiência de motocicleta inteligente.

Ainda no estande de marca, os visitantes podem conhecer a arquitetura do chassi HI4. O Hi4 Performance Edition adota um layout distribuído de dois motores, permitindo uma arquitetura híbrida de tração integral série-paralela. Colocando o motor principal de tração no eixo traseiro, o centro de gravidade do veículo se desloca para trás durante a aceleração, aumentando a tração das rodas traseiras e melhorando significativamente o desempenho de aceleração. O veículo alcança um aumento de 21,9% na eficiência de potência das rodas e uma melhoria de 49% na eficiência de torque das rodas. (Fotos: GWM/Divulgação).

A GWM SOUO S2000 é uma motocicleta de luxo.