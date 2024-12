GWM oferece inspeção e lavagem grátis na campanha de férias

A GWM Brasil lança campanha especial de inspeção gratuita para todos os clientes da marca, com o objetivo de garantir que seus veículos estejam em perfeitas condições para enfrentar o período de férias com segurança e tranquilidade. A ação ocorrerá a partir do dia 2 de dezembro de 2024 e vai durar até o final de janeiro de 2025, abrangendo toda a rede autorizada de concessionárias GWM. Em Curitiba, procure as revendas Evollux do Batel ou Santa Felicidade.

Durante a campanha, os proprietários de veículos da linha Haval H6 e ORA 03 poderão realizar uma inspeção completa de mais de 20 itens essenciais para o bom funcionamento e segurança do veículo, como sistemas de freio, suspensão, níveis de fluidos, sistemas elétricos, pneus, entre outros, garantindo que todos os componentes estejam em pleno funcionamento antes de viagens longas, aumentando a confiança e a segurança dos motoristas.

“Na GWM, a segurança dos nossos clientes é prioridade, por isso o período de férias merece ainda mais a nossa atenção, que é quando as viagens aumentam. Com esta ação, queremos reforçar o nosso compromisso em oferecer ao consumidor uma experiência completa, desde a compra até a manutenção contínua. A inspeção gratuita é uma oportunidade única para quem deseja viajar com a certeza de que seu carro está pronto para qualquer desafio, mantendo o nível de qualidade e segurança que caracterizam os modelos da GWM”, ressalta Daniel Conte, Diretor de Pós-Venda da GWM Brasil.

Além da inspeção detalhada, os clientes também serão beneficiados com lavagem e limpeza gratuita do veículo, desconto de 50% em serviços de balanceamento e alinhamento e verificação da necessidade de atualização de software dos sistemas dos modelos da linha Haval H6, assegurando que o modelo esteja sempre com o desempenho otimizado.

A campanha reflete o compromisso da GWM com a segurança e bem-estar de seus clientes, oferecendo um serviço completo para que as férias aconteçam de forma mais tranquila e sem imprevistos. Para aproveitar a ação, basta o cliente agendar o atendimento na concessionária mais próxima durante o período da campanha.

A GWM reforça a importância de manter os veículos em dia com a manutenção preventiva, especialmente antes de grandes deslocamentos. As oficinas da marca possuem profissionais qualificados para garantir o perfeito funcionamento e máxima eficiência do carro. Além disso, o cumprimento do plano de manutenção no tempo e prazos indicados é fundamental para a segurança, conservação, durabilidade e para manter a garantia de seu veículo.

Para a linha Haval H6, a primeira revisão programada deve ocorrer em 12 meses ou 12.000 quilômetros; para a linha ORA 03, em 24 meses ou 24.000 quilômetros. O plano de revisão completo e preços estão disponíveis no site da GWM: https://www.gwmmotors.com.br/empresa/revisoes. (Fotos: Bispo Neto/Divulgação).