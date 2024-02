GWM oferece 5 anos de revisões grátis para linha ORA 03

A partir de agora, quem comprar o ORA 03, hatch elétrico da GWM – nas versões Skin ou GT -, terá 5 anos de revisões grátis ou 48 mil quilômetros. Além disso, a versão Skin pode ser adquirida com entrada de 50% mais 24 parcelas com taxa zero de juros em um dos 70 pontos de venda da marca, em mais de 50 cidades, ou ainda pelo site Mercado Livre, mediante depósito de R$ 9 mil, que pode ser pago por Pix ou boleto. Também é possível incluir no valor do financiamento a aquisição de um Wallbox WEG para as duas versões.

Outra vantagem é a recarga de bateria grátis em mais de 1.000 postos em todo o Brasil durante o ano de 2024, por meio de vouchers, de uso pessoal e intransferível. Para saber mais detalhes sobre o uso do voucher e os pontos de recarga, basta acessar o site da GWM: https://www.gwmmotors.com.br/. O ORA 03 Skin custa R$ 150 mil e o GT, R$ 184 mil.

O comprador também pode contar com o serviço GWM Delivery, que entrega o carro na casa do cliente, oferecendo cobertura de 100% do território brasileiro. E mais: Pacote Tranquilidade da GWM, que consiste em um carregador portátil de 3,6 kWh, tag de pedágio GWM Veloe por um ano, financiamento com recompra garantida, a conveniência do serviço Tomorrow Assistance, com oficina remota e carro cortesia, e a proteção total da bateria por dois anos mesmo em caso de acidentes.

Outro destaque é a garantia de fábrica por 8 anos ou 200 mil km para a bateria do ORA 03 e de cinco anos sem limite de quilometragem para o veículo, a maior do Brasil, para uso particular e comercial.

“O que era bom ficou ainda melhor. Com a melhor relação custo-benefício do mercado, o ORA 03 é o carro elétrico mais completo do mercado brasileiro em nível de segurança e conforto, dentro da sua faixa de preço. Agora, com taxa zero e revisão grátis, ele ficou imbatível”, enfatiza Alexandre Oliveira, Diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede da GWM.