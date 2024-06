GWM no IoT Solutions Congress Brasil como Mobility Partner

A GWM Brasil foi a empresa escolhida para ser Mobility Partner do IoT Solutions Congress Brasil, que acontece nos dias 6 e 7 de junho, no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

Pela primeira vez no Brasil, o evento é voltado à inovação e competitividade no cenário tecnológico, e apresentará as tendências sobre Internet das Coisas, também conhecida como IoT (Internet of Things), Inteligência Artificial e Conectividade.

Como Mobility Partner, a GWM irá expor no evento o SUV híbrido Haval H6 e o 100% elétrico ORA 03. Outros quatro veículos ficarão à disposição da organização do IoT para o transporte dos convidados.

“Dois pilares fundamentais dos veículos da nossa marca são Tecnologia e Conectividade, totalmente em linha com o foco do IoT. Por isso, acreditamos nesta parceria como uma importante vitrine para apresentar nossos carros e com forte potencial para gerar novos negócios”, destaca Andre Leite, Diretor de Marketing e Produto da GWM Brasil.

O IoT Solutions Congress Brasil conta com a chancela da Fira Barcelona, plataforma internacionalmente reconhecida como uma das mais influentes em feiras e encontros de negócios do mundo. O congresso será o primeiro evento do iCities em São Paulo e marca um passo importante em direção aos avanços da tecnologia no Brasil.

“É muito gratificante poder realizar a primeira edição brasileira desse importante evento internacional. O nosso país é reconhecido por sua relevância em negócios, tecnologia e inovação. Escolhemos São Paulo por ser uma cidade cosmopolita, além de possuir um forte ecossistema de tecnologia”, comenta Caio de Castro, sócio-diretor do iCities. (Foto: GWM Brasil/Divulgação).