GWM lança série Ora GT Approve e apresenta as linhas Tank e Wey

A GWM Brasil lançou no Festival Interlagos, que aconteceu no fim de semana passado, no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo (SP), a série especial do ORA 03 GT Approve e apresenta os SUVs TANK 300 E WEY 07, que deverão chegar ao mercado brasileiro em 2025.

O ORA 03 GT Approve é resultado de uma collab inédita com a marca de streetwear Approve. Com DNA 100% brasileiro, a versão contará com apenas 200 unidades, no valor de R$ 189 mil. A pré-venda teve início na sexta-feira (08/08), nos canais digitais do site (www.gwmmotors.com.br) e do aplicativo My GWM e em todas as 72 concessionárias da marca no Brasil.

“Esta série especial é a primeira feita por uma montadora e uma marca de streetwear no Brasil. Uma iniciativa desenvolvida a quatro mãos, voltada especialmente para o mercado nacional. Temos muito orgulho desta parceria e acreditamos que o modelo fará muito sucesso com o público jovem e moderno, atributos que fazem parte tanto da GWM como da Approve”, destaca Diego Fernandes, COO da GWM Brasil.

O ORA 03 GT Approve terá os mesmos equipamentos de série do ORA 03 GT de linha, que traz motor de 171 cv, bateria de 63 kW com autonomia de até 400 km, teto solar, 7 airbags, bancos elétricos com massagem e abertura elétrica da tampa traseira, entre outros.

Apresentação dos novos SUVs

No segmento de SUVs de luxo, a GWM apresenta, pela primeira vez no Brasil, os modelos Tank 300 e Wey 07. O primeiro é um off-road que oferece a combinação perfeita de performance fora de estrada com exclusividade. Já o WEY representa o auge da oferta em SUVs premium da marca.

Tank 300

Mais do que um SUV, o Tank 300 PHEV reúne força, aventura e inovação em um único veículo. Projetado para quem busca enfrentar desafios e explorar o desconhecido, sem comprometer o conforto e a tecnologia, o modelo off-road é equipado com tração nas quatro rodas, diferenciais bloqueáveis nos eixos dianteiro e traseiro – que garantem que o torque seja distribuído de maneira eficiente, mesmo em superfícies escorregadias ou de baixa tração – e uma suspensão desenvolvida para absorver os impactos das trilhas mais exigentes.

O Tank 300 possui ângulo de ataque de aproximadamente 32 graus e de saída, de 33 graus. A altura do solo – de 222 mm – proporciona ao veículo a habilidade de passar por terrenos acidentados com facilidade, superando obstáculos que fariam muitos hesitarem. Mas a verdadeira força do Tank está na capacidade de subir inclinações íngremes de até 60%, graças à combinação de tração nas quatro rodas e a resposta instantânea do motor elétrico.

O modelo oferece uma gama de modos de condução off-road, incluindo areia, lama e rocha. Cada modo ajusta automaticamente a tração e a potência para enfrentar os desafios do terreno escolhido. Além disso, dispõe de modos de potência ajustáveis, desde o elétrico – para uma condução silenciosa e eficiente – passando pelo híbrido, que combina o melhor dos dois mundos, até o de desempenho, que libera toda a potência do veículo para enfrentar os desafios mais exigentes.

O design externo do Tank 300 é marcado por linhas angulares e proporções musculosas que evocam força e durabilidade. O SUV exibe uma frente imponente, com uma grade larga e faróis LED retangulares, que reforça sua identidade aventureira. O perfil lateral é definido por linhas sólidas e robustas com arcos pronunciados que abrigam rodas de liga leve de grande porte. Com detalhes funcionais e um visual moderno, o Tank 300 combina estilo clássico off-road com toques contemporâneos.

Por dentro, ele foi cuidadosamente projetado para oferecer conforto e funcionalidade, utilizando materiais de alta qualidade e tecnologia de ponta, como o sistema de infotainment intuitivo e conectividade total com seus dispositivos. Ao entrar na cabine, nem parece um off-road raiz, com sistema de 4×4 tradicional e chassi de picape.

Equipado com um motor 2.0 Turbo PHEV, de 408 cavalos de potência, o Tank faz de 0 a 100 km/h em apenas 6,8 segundos. O torque robusto de 700 Nm proporciona força suficiente para qualquer desafio na cidade ou em aventuras off-road. A transmissão de 9 velocidades oferece uma experiência de condução suave e eficiente, com trocas rápidas e precisas. O Tank 300 deve ser lançado no primeiro semestre de 2025 no Brasil.

Wey 07

Graças a um powertrain híbrido plug-in de última geração, o Wey 07 combina eficiência energética com desempenho superior, para qualquer aventura na cidade ou uma longa viagem na estrada. É equipado com um motor a gasolina turboalimentado e um motor elétrico de alta eficiência. Este sistema oferece alta potência combinada a uma aceleração suave com respostas instantâneas.

O design externo é marcado por linhas elegantes e dinâmicas que combinam modernidade e sofisticação. A frente imponente exibe uma grade ampla e faróis LED estilizados, enquanto o perfil aerodinâmico e fluido realça sua presença imponente nas ruas. As rodas de liga leve de grandes dimensões e os detalhes cromados adicionam um toque de luxo ao SUV.

Seu interior foi cuidadosamente pensado para oferecer um nível extra de conforto e luxo para até 6 pessoas, utilizando materiais de alta qualidade, como couro premium e acabamentos em madeira e metal escovado, e iluminação ambiente ajustável.

Assistentes de direção autônoma de última geração garantem ao modelo segurança e tranquilidade em cada jornada. Entre os principais recursos estão: Controle de Cruzeiro Adaptativo, Assistente de Manutenção de Faixa, Frenagem de Emergência Autônoma, Monitoramento de Ponto Cego, Assistente de Estacionamento e Reconhecimento de Sinais de Trânsito. A previsão é de que o Wey 07 seja lançado no segundo semestre de 2025 no mercado brasileiro. (Fotos: GWM Brasil/Divulgação).