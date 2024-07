GWM Haval H6 é líder de vendas em dois segmentos

A linha de SUVs GWM Haval H6 liderou as vendas no segmento de híbridos no mês de junho, com 2.153 unidades comercializadas, um crescimento de 49,7% em relação a maio. Esse desempenho foi impulsionado pela chegada da nova versão da linha Haval H6, o Haval H6 PHEV19. O modelo ficou à frente dos concorrentes BYD Song (1.910 unidades), Toyota Corolla Cross (1.130), Caoa Chery Tiggo 5X (474) e Toyota Corolla sedã (309).

No mesmo período, o Haval H6 também ficou à frente no ranking geral de eletrificados, que reúnem os modelos híbridos e elétricos disponíveis no mercado. Na sequência, estão BYD Song, com 1.910 unidades, BYD Dolphin (1.513), BYD Dolphin Mini (1.316) e Toyota Corolla Cross (1.130).

Somadas as vendas de 589 unidades do ORA 03, em junho, a GWM Brasil fechou o mês com 2.742 unidades, à frente de marcas mais tradicionais com décadas de mercado, como Peugeot, Mitsubishi, BMW e Volvo.

“Importante destacar que, na categoria de eletrificados, existem carros no mercado com preços a partir de R$ 116 mil. Mesmo o Haval custando entre R$ 214 mil e R$ 319 mil, ele foi o modelo mais vendido em junho. Isso significa que há consumidores que não estão apenas em busca de um veículo eletrificado, mas sim de um modelo que ofereça desempenho superior, tecnologia de ponta e confiabilidade”, destaca Andre Leite, Diretor de Marketing e Produto da GWM Brasil.

Lançado em junho, o Haval H6 PHEV19 é um híbrido plug-in que chega com uma autonomia elétrica de 74 km, segundo o Inmetro, e de 115 km pelo WLTP. Equipado com tração dianteira e uma bateria de 19 kWh, o SUV conta com uma potência e torque combinados de 326 cv e 530 Nm, respectivamente, acelerando de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos, destacando-se pelo equilíbrio entre eficiência energética e desempenho.

Com preço de R$ 239 mil, o H6 PHEV19 conta com taxa zero para entrada de 60% e 24 parcelas, wallbox grátis de 7 kW da marca GWM (mais o carregador portátil de série, que pode ser ligado em tomadas comuns de 110 ou 220 volts), recompra garantida, pacote Tomorrow Assistance por dois anos, tag de pedágio GWM da Veloe com isenção de mensalidade por 12 meses e pacote de conectividade com 3 GB por mês por dois anos. Eles também terão direito à proteção total da bateria do sistema híbrido por 2 anos, além da garantia de fábrica de 8 anos para a bateria (ou 200.000 km) e garantia de 5 anos para o veículo, sem limite de quilometragem. (Foto: GWM/Divulgação).