GWM confirma que Haval H6 será produzido no Brasil

Fundador e chairman da GWM, Jack Wey reuniu-se com o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, em evento realizado em Pequim, na China. Durante o encontro, Wey revelou em primeira mão qual o primeiro modelo que será produzido na fábrica da GWM em Iracemápolis (SP): o SUV híbrido Haval H6.

As duas lideranças estavam em Pequim para participar do Seminário Econômico Brasil-China, realizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Ministério das Relações Exteriores (MRE) e o Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC). O evento reuniu empresários dos maiores e mais promissores setores econômicos de Brasil e China, com destaque para indústria, finanças, agronegócio e transição energética. Também estiveram presentes Parker Shi, Head da GWM International; James Yang, presidente da GWM Brasil e CEO da GWM Americas, e Ricardo Bastos, Diretor de Assuntos Institucionais da GWM Brasil.

Na conversa com Alckmin, Jack Wey fez um breve resumo sobre a operação global da GWM e os planos para o Brasil, detalhando a estratégia de longo prazo focada nas tecnologias de eletrificação, sustentabilidade e segurança. O chairman chinês também atualizou o vice-presidente brasileiro sobre o cronograma de abertura da fábrica de Iracemápolis.

Dentro desse cronograma, serão realizadas nos próximos meses as contratações e o treinamento dos funcionários que serão responsáveis pela fabricação dos veículos. Também no segundo semestre de 2024 começam a ser produzidas as primeiras unidades do GWM Haval H6, ainda em regime de pré-produção, cuja finalidade será tanto testar e ajustar os novos equipamentos da linha de montagem quanto verificar os processos de manufatura e de controle de qualidade.

Apenas ao final dessa fase de preparação da planta de Iracemápolis para operação industrial é que terá início a montagem dos veículos destinados ao mercado brasileiro, programada para o primeiro semestre de 2025. Não está confirmada qual é a versão da família Haval H6 que será produzida no Brasil.

Jack Wey aproveitou a ocasião para mostrar ao vice-presidente o caminhão a hidrogênio desenvolvido pela empresa FTXT, divisão da GWM que é especializada em todo o ecossistema de hidrogênio. Ao final da reunião, o chairman celebrou o encontro presenteando Geraldo Alckmin com uma miniatura do Haval H6. (Foto: GWM/Divulgação).