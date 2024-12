GWM começa a habilitação de fornecedores de peças

A GWM deu um passo importante para o início da produção no Brasil, ao iniciar o processo de habilitação de fornecedores para a nacionalização de peças em sua nova fábrica em Iracemápolis (SP). O anúncio foi feito durante uma apresentação no Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores). Além disso, a montadora revelou a inclusão de mais dois modelos na linha de produção – um SUV e uma picape -, com o objetivo de fortalecer ainda mais seu portfólio no país, que já inclui a previsão de fabricação da linha Haval H6.

A montadora também anunciou a nomeação de Marcio Alfonso como o novo Diretor de Produção, cargo que acumulará com a responsabilidade pelas áreas de Engenharia e PDI (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação). Com vasta experiência na indústria automotiva, Marcio assume a posição com o compromisso de assegurar a excelência operacional, o início da produção e a entrega de veículos que atendam aos mais elevados padrões de qualidade.

“Hoje, estamos dando mais um passo importante para fortalecer nossa operação no Brasil. A apresentação no Sindipeças foi uma oportunidade única de envolver nossos futuros fornecedores e parceiros, alinhando expectativas e reforçando o compromisso da GWM com o desenvolvimento local. Estamos muito felizes com o crescimento da GWM no Brasil e com o fortalecimento de nossa fábrica em Iracemápolis. Os novos modelos que estamos trazendo para a linha de produção no Brasil é prova do nosso compromisso com a inovação, qualidade e eficiência”, afirmou o Diretor de Produção.

O chamado “Programa de Localização” terá diversas fases, como contratos de confidencialidade, workshop para identificação de peças para localização, compatibilidade técnica e a fase comercial, na qual será firmado o contrato e a nomeação do fornecedor. Como parte de seu compromisso com a nacionalização, a GWM já desenvolveu uma lista de mais de 100 componentes para serem produzidos localmente. O objetivo é alcançar um índice de nacionalização superior a 60%, o que permitirá à montadora exportar seus veículos para a América Latina.

A produção na nova fábrica de Iracemápolis está programada para o primeiro semestre de 2025 com o SUV híbrido Haval H6, inicialmente em regime de pré-produção, para testar e ajustar os novos equipamentos da linha de montagem e verificar os processos de manufatura e de controle de qualidade. Já no início do segundo semestre, começa a produção em série. Com a modernização e ampliação da capacidade instalada, a fábrica da GWM poderá atingir 50 mil unidades dentro de três anos. A previsão da marca para 2025 é de cerca de 10 mil veículos e mais de 40 mil em 2026 com dois turnos em operação e três produtos em linha.

A GWM Brasil já deu início às contratações para a fábrica com a seleção dos primeiros líderes, que serão fundamentais para a criação dos processos produtivos, ampliação da linha de montagem e treinamento dos primeiros colaboradores. Até o final deste ano, a marca planeja contratar 100 funcionários, com uma meta de 700 novos empregos até o começo da produção, no primeiro semestre de 2025.

O início da produção faz parte da primeira fase do projeto de investimentos da GWM no mercado brasileiro, que totaliza R$ 10 bilhões até 2032. Apenas nessa primeira fase, que vai até 2026, o aporte será de R$ 4 bilhões. (Fotos: GWM Brasil/Divulgação).

O Haval H6 será o primeiro modelo da GWM a ser fabricado no Brasil. Fábrica da GWM em Iracemápolis-SP inicia a produção em 2025.