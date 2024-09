GWM Brasil revoluciona com o primeiro financiamento 100% online do mundo

A GWM Brasil está prestes a transformar a maneira como os consumidores financiam veículos, com o lançamento da primeira jornada de financiamento 100% online para veículos zero-quilômetro do mundo. Batizada oficialmente de Financiamento Online GWM, esta inovação, realizada em parceria com o Mercado Livre, representa um marco histórico na indústria automotiva e financeira.

Agora os clientes poderão realizar todo o processo de financiamento, desde a simulação até a aprovação e contratação, de forma completamente online e em poucos passos. O sistema disponibilizará apenas as taxas subsidiadas da campanha vigente, garantindo condições especiais durante o período da promoção.

A aprovação do crédito será quase instantânea, com tempo de resposta de até 60 segundos. A iniciativa irá não apenas facilitar a vida dos consumidores que compram pela internet, mas também aprimorar a experiência para os vendedores nas concessionárias, que vão utilizar a mesma ferramenta no atendimento de seus clientes.

“Estamos muito animados em apresentar a primeira jornada de financiamento totalmente digital do planeta. Essa solução vai simplificar o processo de compra de veículos e proporcionar uma experiência mais ágil e conveniente tanto para os consumidores quanto para os vendedores. Uma verdadeira revolução no jeito de comprar carro no Brasil”, destaca Charles da Silva Junior, Head de e-Commerce da GWM Brasil.

Rafael Dores, Gerente de F&I (Financing & Insurance) da GWM Brasil, ressalta que o diferencial dessa plataforma é que ela faz, de forma rápida e prática, a análise de crédito em até 1 minuto, diferente de tudo que existe no mercado hoje.

“O que existe atualmente é apenas uma pré-aprovação, um processo que encaminha esse lead para um banco ou financeira para fazer a análise de crédito do cliente. No caso do Financiamento Online GWM, a aprovação de crédito é feita em tempo real, de modo que o cliente já pode no mesmo dia assinar digitalmente o contrato do plano de financiamento escolhido, entregando ainda mais comodidade ao processo”, complementa Dores.

O volume de financiamentos no Brasil tem mostrado um crescimento significativo, subindo de 456 mil unidades entre janeiro e julho de 2023 para 626 mil no mesmo período de 2024. Dos 30 mil carros GWM já vendidos no Mercado Livre, 70% foram financiados, o que reforça a importância desta nova solução digital. A parceria estratégica com o Mercado Livre é complementada pelo apoio dos bancos Bradesco Financiamentos e Banco Alfa, garantindo robustez e confiabilidade na realização do negócio. Vale ressaltar que o processo de reserva do veículo, no valor de R$ 9 mil, permanece inalterado, e propostas de financiamento online eventualmente não aprovadas no período de 1 minuto serão encaminhadas para a concessionária, a fim de propor outras condições.

“Essa inovação não só facilitará a compra de veículos, mas também impulsionará significativamente nossas vendas. A GWM mais uma vez sai na frente com soluções inéditas e inovadoras para o consumidor brasileiro, e não será surpresa ver outras marcas adotando esse formato rapidamente,” completa o Head de e-Commerce.

Para aderir ao Financiamento Online GWM, o cliente deve entrar no site https://gwmmotors.mercadolivre.com.br/, selecionar o modelo pretendido e gerar o boleto do sinal de R$ 9 mil. Importante destacar que não é necessário pagá-lo antes da simulação do financiamento, basta dar sequência à jornada. (Foto: GWM/Divulgação).