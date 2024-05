GWM Brasil reduz valores de revisão da linha Haval

A GWM Brasil anuncia que a partir de agora os custos da terceira e quarta revisões da linha Haval estão mais baixos. Estes valores, inclusive, nunca sofreram reajustes, desde o lançamento dos carros no Brasil em abril de 2023, e é um dos mais baratos do seu segmento.

“O time brasileiro da GWM, junto às concessionárias, está sempre monitorando os movimentos e tendências do mercado, com o objetivo de manter os valores do pós-venda competitivos. Com isso, conseguimos não repassar o aumento dos custos internacionais e ainda melhoramos as condições da terceira e quarta revisões. Vale também destacar que valorizamos a transparência total junto ao consumidor, por isso os nossos preços ficam disponíveis no nosso site: https://www.gwmmotors.com.br/empresa/revisoes”, enfatiza Daniel Conte, diretor de Pós-Venda da GWM Brasil.

A primeira (12 mil km ou 1 ano de uso) e a segunda revisões (24 mil km ou 2 anos de uso) do modelo HEV continuam custando R$ 920 cada. Já a terceira (36 mil km ou 3 anos de uso) e a quarta revisões (48 mil km ou 4 anos), que custavam R$ 1.220 cada, sofreram uma redução que, somadas, geram uma economia de mais de R$ 60.

Os modelos PHEV e GT apresentam uma queda no valor ainda maior. As duas primeiras revisões também custam R$ 920. A terceira e quarta somadas proporcionam um desconto de quase R$ 350.

Para a linha ORA 03, as revisões são gratuitas por 5 anos ou 48.000 km para quem comprar um carro zero-quilômetro. (Foto e ilustração: GWM/Divulgação).