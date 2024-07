GWM Brasil lança serviço de assinatura de carros inovador

A GWM Brasil apresentou o seu novo serviço de aluguel de automóveis, o Assinatura GWM. Inovador, o programa proporciona diversas facilidades para o cliente ao permitir que a jornada digital seja a mesma para a compra ou a assinatura do veículo, pelo site oficial da GWM Brasil. Além disso, a montadora trouxe parceiros especializados no setor de locação para cuidar de toda a parte operacional, os quatro maiores do Brasil: Localiza, Unidas, Movida e LM.

Inicialmente disponível para a linha Haval H6, líder de vendas no mercado de veículos eletrificados em junho, os planos têm preços bastante competitivos em relação ao que já é oferecido no mercado: a partir de R$ 4.389, para o Haval HEV2. O cliente tem a opção de escolher entre planos de 12, 24, 36 ou 48 meses, com quilometragem mensal de 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 ou 3.000 km. Ao finalizar a seleção, o sistema disponibilizará a opção dos quatro parceiros de operação, o que permitirá ao cliente a escolha da operadora que seja mais conveniente para sua região ou com a qual já tenha uma relação de confiança. A previsão é que, dentro de 60 dias, o Assinatura GWM também esteja disponível para a linha Ora.

Esse valor coloca o Haval H6 na mesma faixa de preços de carros menores equipados apenas com motores a combustão e com menor nível de equipamentos, o que é outro diferencial muito importante para o consumidor brasileiro interessado em conhecer a nova tecnologia dos modelos eletrificados.

“Esse é o primeiro passo para quem vai entrar no mundo da eletrificação. Ou seja: quem ainda não decidiu comprar um veículo híbrido ou elétrico vai encontrar no Assinatura GWM um modo seguro e confiável para conhecer e vivenciar a experiência do dia a dia com esses produtos”, afirma Alexandre Oliveira, Diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede da GWM Brasil. O executivo esclarece que outro benefício é o fato de que, ao adquirir a assinatura, o cliente fica isento de seguro, manutenção ou impostos, pois tudo isso já está incluído no valor pago mensalmente na prestação.

A GWM será responsável pela maioria das interfaces com o cliente, como a captação no site ou na concessionária, entrega do veículo e manutenção. De acordo com Oliveira, enquanto o prazo de entrega nos planos disponíveis no mercado varia, na média, entre 70 e 90 dias, no Assinatura GWM o prazo será, em média, de 10 a 15 dias, uma grande inovação para o consumidor, que gera mais praticidade e conveniência.

E tem mais: ao escolher a contratação de modelo plug-in, o cliente ainda ganhará, totalmente grátis, um carregador wallbox da marca GWM de 7 kW, que teria um valor superior às parcelas mensais do plano. Ao final do plano, mesmo que decida não ficar com o carro, o consumidor não precisará fazer a devolução do wallbox.

Os clientes que optarem pelo serviço Assinatura GWM também terão os mesmos benefícios do Pacote Tranquilidade disponível para quem compra um Haval H6: Tomorrow Assistance por dois anos, tag de pedágio GWM da Veloe com isenção de mensalidade por 12 meses, pacote de conectividade com 3 GB por mês por dois anos e, por fim, a Proteção Total da bateria do sistema híbrido por dois anos, além da garantia de fábrica de oito anos para a bateria (ou 200.000 km) e garantia de cinco anos para o veículo, sem limite de quilometragem.

Liderança de vendas

A linha de SUVs GWM Haval H6 foi líder de vendas do segmento de híbridos e no ranking geral de eletrificados, que reúne os modelos híbridos e elétricos, no mês de junho. Foram comercializadas 2.153 unidades, um crescimento de 49,7% em relação a maio. O modelo ficou à frente dos concorrentes BYD Song (1.910 unidades), BYD Dolphin (1.513), BYD Dolphin Mini (1.316), Toyota Corolla Cross (1.130), Caoa Chery Tiggo 5X (474) e Toyota Corolla sedã (309). (Foto: GWM/Divulgação).