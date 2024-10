GWM Brasil inicia contratações para a fábrica de Iracemápolis

A GWM Brasil deu início às contratações para a sua fábrica em Iracemápolis, no interior de São Paulo, com a seleção dos primeiros líderes, que serão fundamentais para a criação dos processos produtivos, ampliação da linha de montagem e treinamento dos primeiros colaboradores. Até o final deste ano, a GWM planeja contratar 100 funcionários, com uma meta de 700 novos empregos até o começo da produção, no primeiro semestre de 2025.

“O início das contratações marca um importante avanço para a GWM Brasil e nossa operação em Iracemápolis. Estamos comprometidos em formar uma equipe sólida e altamente treinada, que será essencial para a nossa produção e crescimento na região, com foco na geração de empregos no País”, afirma Ricardo Bastos, diretor de Assuntos Institucionais da GWM Brasil.

Os primeiros treinamentos serão realizados internamente, mas, em breve, a montadora contará com a parceria do SENAI, que atualmente já faz a capacitação dos técnicos da rede de concessionárias da GWM. “Essa colaboração é fundamental para garantirmos que nossa equipe esteja bem-preparada para os desafios do mercado brasileiro e para a qualidade que nossos clientes esperam”, destaca Bastos.

A produção na nova fábrica de Iracemápolis está programada para o primeiro semestre de 2025 com o lançamento do SUV híbrido Haval H6. Antes do começo da produção, a GWM realizará uma cerimônia de inauguração, prevista para ocorrer no meio do semestre. Inicialmente construída para ter uma capacidade instalada de 20 mil veículos por ano, a fábrica da GWM será ampliada e modernizada para atingir a capacidade produtiva de 50 mil unidades dentro de três anos.

O foco da operação em Iracemápolis será a nacionalização. A GWM já planeja logo no início da produção um significativo conteúdo local, que inclui componentes como pneus, vidros, rodas, bancos e chicotes elétricos, entre outros, além de garantir que o processo de pintura dos veículos também seja realizado localmente desde o princípio. “Nosso objetivo é alcançar 60% de nacionalização dentro de três anos, o que nos permitirá iniciar a exportação para a América Latina”, completa o diretor.

As primeiras contratações em Iracemápolis ocorreram logo após a confirmação pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) da homologação do projeto da GWM Brasil para o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), nova política industrial brasileira voltada para a sustentabilidade e inovação na indústria automotiva. Com a homologação será possível transferir gradualmente todos os processos produtivos, atualmente realizados na China, para a unidade de Iracemápolis.

O início da produção na fábrica de Iracemápolis faz parte da primeira fase do projeto de investimentos da GWM no mercado brasileiro, que totaliza R$ 10 bilhões até 2032. Apenas nessa primeira fase, que vai até 2026, o aporte será de R$ 4 bilhões. (Fotos: GWM/Divulgação).