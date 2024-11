Guilherme Moleiro é campeão Paranaense e do Open do Brasileiro

Os dias 2 e 3 de novembro foram de altos e baixos para Guilherme Moleiro. O piloto de Rolândia, Região Norte do Paraná, encerrou sua preparação para o campeonato Brasileiro no lugar de honra do pódio da categoria Ok Júnior. Resultado do bom trabalho realizado no equipamento pela equipe Marquinhos Kart e de um conjunto de profissionais que orientam Moleiro no desenvolvimento de sua pilotagem.

Com uma diferença de apenas dois milésimos de segundo para o pole position, Guilherme Moleiro largou o segundo lugar do grid, posição que manteve nas duas baterias classificatórias. A soma dos pontos alinhou o piloto na frente do pelotão da OK Júnior na corrida final. Com a pista molhada, depois da forte chuva que caiu no kartódromo Luigi Borghese, em Londrina, Moleiro administrou bem liderança até a bandeira da final, sagrando-se campeão Paranaense e Open do Brasileiro.

Na Júnior, categoria que disputou no período da manhã, antes da OK Júnior, Moleiro teve problemas com o motor, que travou e obrigou o piloto a abandonar a prova antes mesmo da largada. Na segunda bateria, foi o sétimo a cruza a linha de chegada, posição que largou na corrida decisiva e que se manteve até o final.

O piloto de 12 anos comemorou o título de campeão dedicando a conquista a todos aqueles que participaram de sua evolução. Mas, no início desta segunda-feira, a triste notícia do falecimento precoce do querido amigo e mecânico Marcelo Facião, que fez parte de todo o desenvolvimento desde o início de sua carreira de piloto, fez com que o troféu tivesse outro sentido.

“O Marcelinho não foi só um mecânico, foi um grande amigo que esteve comigo em vários momentos da minha vida de piloto. Quero dedicar este troféu de campeão do Ok Júnior especialmente para ele, e vou guardar para sempre o abraço que me deu no sábado. Vai com Deus, Marcelinho”, declarou Guilherme Moleiro, com pesar.

(Fotos: Cristiano Rodrigues e Eni Alves).

Guilherme Moleiro com Marcelo Facião. Marquinhos com Guilherme Moleiro e Beto Zanini. O próximo desafio é o Brasileiro de Kart, que acontece de 11 a 16 de novembro.