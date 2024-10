GM lança programa de carro Chevrolet por assinatura

A GM Fleet está lançando seu programa de assinatura de automóveis. O serviço tem abrangência nacional e é exclusivo para pessoa jurídica, que tem a opção de realizar todo o processo de contratação de forma online.

Os planos são de 12, 24 ou 36 meses com franquia de 1.000 a 3.000 quilômetros por mês já inclusas as despesas com documentação, taxas, seguro e manutenção programada. A GM Fleet se diferencia por disponibilizar serviços de conectividade e segurança do OnStar, gestão de multas, carro reserva e assistência 24 horas, além de retirada e manutenção do veículo na rede Chevrolet. Outra vantagem é a oferta de blindagem certificada com garantia de fábrica.

“A GM Fleet conta com a credibilidade da General Motors, os mais avançados automóveis da Chevrolet e a capilaridade da rede de atendimento da marca pelo Brasil. Toda esta estrutura viabiliza um atendimento customizado e assessoria qualificada ao cliente, permitindo um custo operacional até 60% menor que modelos tradicionais de gestão de frota”, explica Maximiliano Fernandes, diretor da GM Fleet.

A locadora se diferencia pela comodidade nos processos, rápida disponibilidade da frota e oferta de serviços agregados ao contratante, além de proporcionar uma experiência totalmente diferenciada ao condutor. Entre os grandes benefícios está a garantia de manutenção feita na rede autorizada, com mão de obra qualificada pela GM e uso de peças genuínas.

O programa de carro Chevrolet por assinatura foca em profissionais liberais e empresas que buscam veículos premium e elétricos como benefício para seus executivos ou como ferramenta de negócios. Há planos com contratos a partir de um veículo, numa lista pré-determinada, como os recém-lançados Blazer EV e Equinox EV.

Para os interessados em experimentar os benefícios de um elétrico no dia a dia, a assinatura é uma alternativa interessante, principalmente aos que ainda não estão inclinados a adquirir um veículo desta categoria. A modalidade de subscrição tende a acelerar a adoção dos EVs.

Contratos a partir de duas unidades podem ser compostos por qualquer modelo do portfólio da Chevrolet, incluindo Onix, Tracker, Spin, Montana, Bolt EUV, Trailblazer e S10. As simulações e planos de adesão são feitas diretamente no site da GM Fleet. Neste caso, especialistas orientam e prestam consultoria para melhor composição da frota.

“Atualmente as frotas corporativas representam mais de 3,5 milhões de veículos em circulação no país, sendo aproximadamente 20% delas já terceirizadas. A previsão é que esse volume cresça ainda mais nos próximos anos, impulsionado pela necessidade de otimização de recursos humanos e financeiros das empresas. Isso permite que elas foquem esforços em suas operações estratégicas”, completa Fernandes.

Na renovação da assinatura, o cliente recebe outro veículo zero-quilômetro – sem preocupação com a revenda do anterior. Toda operação acontece numa concessionária Chevrolet, para maior segurança e comodidade.

O usuário do veículo também pode adquirir o bem em condições especiais, quando a política da empresa contempla este benefício.

Confira as vantagens do programa de terceirização de frotas e de assinatura de carros Chevrolet pela GM Fleet:

– Consultoria de experts para a composição de frotas.

– Suporte da rede Chevrolet para a entrega técnica do veículo.

– Manutenção com mão de obra especializada e peças genuínas.

– Alerta de revisão e opção de serviço com agendamento prévio.

– Assistência emergencial 24 horas e suporte de concierge.

– Oferta de blindagem certificada com garantia de fábrica.

– Planos de 12, 24 ou 36 meses com franquia de 1.000 a 3.000 quilômetros por mês.

– Despesas com IPVA, licenciamento, seguro e gestão de multas em mensalidade única.

– Plataforma digital para gerenciamento da frota com dados de quilometragem e consumo.

– Possibilidade de aquisição do veículo em condições especiais ao término do contrato.

– Por meio do OnStar, o cliente conta com Wi-Fi no carro, manutenção proativa e acionamento de pronta-resposta em caso de acidente, entre outros serviços. (Fotos: GMB/Divulgação).

Preços mensais dos dois modelos. Chevrolet Blazer EV.