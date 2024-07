Giti Tire foca no Brasil para ampliar atuação no mercado internacional

Considerada pela Brand Finance® a “marca de pneus de crescimento mais rápido no mundo”, a Giti Tire quer intensificar sua presença no mercado brasileiro por meio da comercialização de produtos com excelência tecnológica, como o GitiControl P10, o GitiSport S2, o GitiSport GTR3 Powered by Sparco® e seu mais recente lançamento GitiXcursion XT71. Todos eles acabam de ser apresentados durante convenção promovida pela empresa, que reuniu 35 parceiros comerciais que já atuam na América Latina.

Com mais de 70 anos de existência, a Giti tem crescido continuamente sua base de negócios fornecendo pneus como Equipamento Original para mais de 675 modelos produzidos pelas principais montadoras em todo mundo. Isso vem garantindo excelentes perspectivas de crescimento, ao mesmo tempo em que aumenta a presença da marca em veículos exportados para todos os continentes. No Brasil, as perspectivas também são otimistas. Além de equipar automóveis movidos a energia sustentável, que estão ganhando cada vez mais destaque no cenário nacional, desde 2005 a Giti fornece, de forma ininterrupta, a montadoras instaladas no País.

“Durante esse período, ganhamos diversos prêmios que ressaltam a qualidade de nossos produtos e a excelência na pontualidade de entregas”, explica o gerente de vendas da Giti Tire para o Mercosul, Carlos Spreafico, responsável pelo relacionamento com montadoras na região. Dois bons exemplos são o GitiComfort 228, na medida 195/55R16 91V XL, que desde 2017 equipa o VW Polo; e o GAR820, homologado para os caminhões VW Delivery em duas medidas: 215/75R17.5 e 235/75R17.5. “São produtos exaustivamente testados pelas montadoras, inclusive aqui mesmo no Brasil, comprovando a aptidão dos pneus Giti em atender as necessidades do consumidor brasileiro, um motorista exigente e apaixonado por seu carro”, acrescenta Spreafico.

Veículos Elétricos – Outro bom exemplo de produto que já faz parte do cotidiano do brasileiro é o GitiComfort 225v1. Desenvolvido para veículos híbridos e elétricos, ele é equipamento original do BYD Song Plus e GWM Ora 03.

A Giti orgulha-se de ser protagonista em um importante momento da indústria automobilística, o que tem impactado diretamente na valorização da marca, fazendo com que no ranking da Brand Finance® superasse em crescimento tradicionais fabricantes de pneus, mesmo ocupando a nona posição entre as maiores e mais fortes marcas de pneus do mundo. “Um em cada dez veículos produzidos na China pelas principais montadoras tem pneus Giti como equipamento original; em se tratando de veículos elétricos, somos OE em cada sete modelos. Nossa capacidade tecnológica, de atender as expectativas dos fabricantes de carros elétricos no principal e mais avançado centro de desenvolvimento desses produtos, tem sido um dos impulsionadores da valorização da marca Giti”, acrescenta Spreafico.

Por meio de parcerias colaborativas, a Giti vem mantendo o protagonismo no desenvolvimento de pneus para veículos elétricos, fortalecendo assim sua posição como parceira confiável de alguns dos fabricantes de automóveis mais renomados do mundo, como Volkswagen, GM, Stellantis, Renault, Smart, Audi, BMW, Nissan, Jac Motors, Mercedes Benz, FAW, Hyundai, BYD e Foton. Junto aos consumidores finais, sua reputação também tem progredido significativamente no Reino Unido, na Itália e na Alemanha. “Queremos agora fortalecer nossa marca no Brasil, por meio de produtos reconhecidos nos mercados mais exigentes. Este é um dos desafios da Giti no momento, concretizar novos negócios no Brasil porque produzimos com excelência reconhecida pelas principais montadoras”, destaca Spreafico.

Tecnologia e inovação – Um dos principais diferenciais estratégicos da empresa atende pelo nomeAdvanZtech, uma plataforma revolucionária que combina elementos avançados de Segurança, Ruído, Resistência, Economia de Combustível, Tecnologia Inteligente e Manuseio de Precisão. Essa inovação tecnológica diferencia a Giti de seus concorrentes, proporcionando benefícios incomparáveis aos seus usuários. É por meio dela que a empresa desenvolve uma ampla gama de produtos, com particular sucesso em pneus para veículos elétricos.

Entre as inúmeras inovações já desenvolvidas destacam-se os pneus inteligentes, com chip RFID, auto selantes, com espuma silenciosa, de baixa resistência ao rolamento em baixa temperatura e pneus feitos de materiais sustentáveis, entre outros. Com sede em Cingapura e operando com cinco fábricas localizadas nos Estados Unidos, Indonésia e China, a Giti possui escritórios comerciais espalhados pelo mundo e mais de 70.000 pontos de vendas. Seu compromisso com o controle de qualidade é evidenciado pelo credenciamento IATF 16949:2016 e o credenciamento do Sistema de Gestão Ambiental ISO14001 recebido por todas as suas unidades fabris.

Distinguindo-se de outras marcas de pneus, o foco da Giti na sustentabilidade também foi reconhecido pela Brand Finance®, cujo Valor de Percepção de Sustentabilidade da marca subiu três posições neste ano, passando de 10ª para a 7ª colocação nesse ranking específico. Dedicada à sustentabilidade abrangente, incluindo em seus processos produtivos, a Giti estabeleceu metas ambiciosas, como a utilização de materiais 100% de origem sustentável e a fabricação com Emissões Líquidas Zero até 2050. (Foto: Giti Tire/Divulgação).