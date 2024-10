Funcionários da Nissan são estrelas da linguagem de sinais

No coração de cada carro que sai da linha de produção da fábrica da Nissan em Sunderland, Reino Unido, está um comprometimento extraordinário com o trabalho em equipe. Mas o que acontece quando alguns membros da equipe têm deficiências, como auditivas, dificultando a conexão com os colegas?

No ambiente acelerado da oficina de pintura de para-choques, no qual um carro novo é processado a cada dois minutos, a comunicação clara não é apenas importante, é essencial. Então, quando quatro colaboradores com deficiência auditiva se viram perdendo interações vitais, seus colegas de equipe agiram de forma inspiradora. Eles não apenas fizeram ajustes na mecânica de trabalho como aprenderam a Língua Britânica de Sinais.

Peter Haydon, supervisor sênior que lidera a área, foi um dos dez membros da equipe que se comprometeram com o curso de 11 semanas oferecido pela Nissan no Reino Unido. “Alguns membros de nossa equipe têm deficiência auditiva, o que tornou a comunicação um desafio para nossos supervisores e nossa equipe na linha de produção”, explica. “Mais do que tudo, queremos que todos os nossos funcionários se sintam incluídos e parte da equipe, então realizamos uma revisão completa dos métodos e uma coisa que todos queriam fazer era aprender a linguagem de sinais”.

Aprender a Língua Britânica de Sinais foi desafiador no começo, exigindo foco e perseverança. No entanto, a determinação da equipe valeu a pena. “Na sexta semana começamos a pegar o jeito”, lembra Peter. “Foi inspirador ver os colegas de equipe que fizeram o curso ensinando outros na fábrica a fazer sinais”.

Para Michael Connelly, um dos operadores deficiência auditiva, o impacto foi profundo. “No passado havia uma falha na comunicação devido à barreira linguística, que agora foi removida”, diz. “O relacionamento entre a equipe melhorou muito e tem sido fantástico ver todos tão entusiasmados em aprender a Língua Britânica de Sinais”.

Michael Jude, diretor de Recursos Humanos na fábrica de Sunderland, vê esse movimento como mais do que apenas uma iniciativa de comunicação. Para ele, é uma demonstração poderosa dos valores essenciais da fábrica. “Esta equipe não fez apenas ajustes. Eles foram um passo além. É um exemplo fantástico de nosso pessoal se unindo para apoiar uns aos outros. E estamos orgulhosos de ter ajudado fornecendo o treinamento”.

A iniciativa melhorou as operações do dia a dia e, além de aprender a linguagem de sinais, a área reformulou atividades como treinamento, reuniões e briefings usando recursos visuais.

Criar uma equipe inclusiva onde todos se sintam valorizados requer esforço coletivo e a equipe de pintura de para-choques demonstrou isso brilhantemente. Sua dedicação incorpora o espírito de Diversidade, Equidade e Inclusão que a Nissan defende.

Diversidade, equidade e inclusão na Nissan do Brasil

A Nissan do Brasil também está comprometida com a inclusão e a acessibilidade e, por isso, vem implantando ações para atender às necessidades de seus colaboradores. É o caso de Eric Oliveira, colaborador da área da Carroceria, que participou de uma das turmas do curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) oferecido pela empresa. “Foi muito bom, pois há dois operadores com deficiência auditiva na minha área e o aprendizado ajudou muito na minha comunicação com eles no dia a dia”, destacou.

Segundo ele, o impacto vai além do cotidiano, já que costuma cumprimentar seus colegas sempre usando LIBRAS. “Dando um Bom Dia ou Boa Tarde”.

Com o objetivo de criar um ambiente de trabalho mais inclusivo, a Nissan do Brasil vem oferecendo cursos de LIBRAS em turmas de aproximadamente 20 pessoas, tanto de forma presencial quanto online. Essas iniciativas não apenas melhoram a comunicação, como também promovem a interação e o respeito entre todos os colaboradores, reafirmando o compromisso da empresa com a diversidade e a inclusão. (Foto: Nissan/Divulgação).