Formação de pilotos da BMW M Team RLL inicia segunda temporada

A formação de pilotos para o início da segunda temporada GTP do BMW M Team RLL no IMSA WeatherTech SportsCar Championship (série IMSA) em 2024 foi confirmada. Como na temporada passada, Connor De Phillippi (EUA) e Nick Yelloly (GBR) são a dupla regular no BMW M Hybrid V8 #25. Jesse Krohn (FIN) se junta a Philipp Eng (AUT) no BMW M Hybrid V8 nº 24. Augusto Farfus (BRA) e Maxime Martin (BEL) apoiarão as duas equipes nas corridas de endurance de Daytona, Sebring e Road Atlanta (todas nos EUA). Dries Vanthoor (BEL) e René Rast (GER) também reforçarão a equipe nas 24h de Daytona.

De Phillippi e Yelloly estão de volta para mais uma tentativa de conquistar o título da IMSA, tendo conquistado uma vitória e um total de cinco pódios em sua bem-sucedida primeira temporada de GTP em 2023. Krohn, que passou três temporadas completas ao volante do BMW M8 GTE de 2018 a 2020, retorna à série IMSA como piloto regular ao lado de Eng. Os maiores sucessos de Krohn até o momento vieram em 2020, quando ele venceu as 24h de Daytona e o título na classe GTLM da Michelin Endurance Cup.

Farfus também estará de volta ao cockpit do BMW M Hybrid V8 nº 24. Ele apoiará Eng e Krohn em três corridas da IMSA Michelin Endurance Cup, que compreende cinco rodadas na próxima temporada. Essas são as corridas de longa distância em Daytona, Sebring, Watkins Glen, Road Atlanta e, pela primeira vez, Indianápolis. Essa antiga corrida de 2 horas e 40 minutos está sendo ampliada para uma corrida de resistência de seis horas em 2024. Martin disputará os três clássicos em Daytona, Sebring e Road Atlanta junto com De Phillippi e Yelloly no BMW M Hybrid V8 nº 25. Vanthoor e Rast também se juntarão à BMW M Team RLL para as 24 Horas de Daytona em janeiro de 2024.

Além disso, os pilotos da BMW M works Neil Verhagen (EUA), Sheldon van der Linde (RSA), Jens Klingmann (GER), Madison Snow (EUA) e Robby Foley (EUA) competirão nas classes GTD com o BMW M4 GT3 na abertura da temporada em Daytona. Verhagen e van der Linde se juntarão à atual campeã Paul Miller Racing com os pilotos regulares Snow e Bryan Sellers (EUA). Klingmann competirá mais uma vez com a Turner Motorsport na equipe com o piloto regular Foley, além de Patrick Gallagher e Jake Walker (ambos dos EUA).

Reações à escalação de pilotos:

Andreas Roos (Diretor da BMW M Motorsport): “Ficamos satisfeitos com a primeira temporada com o BMW M Hybrid V8 na classe GTP da série IMSA, especialmente devido às difíceis preparações. Apesar disso, obviamente há muito espaço para melhorias quando dermos o próximo passo importante em direção ao nosso objetivo de estar constantemente na disputa por vitórias em corridas e lutar pelo título em nossa segunda temporada. Nossos pilotos terão um papel importante nisso, e acreditamos que encontramos um bom equilíbrio, com uma mistura de continuidade e novos impulsos. Jesse Krohn é o único novato entre os pilotos regulares. Ele tem uma vasta experiência na série IMSA e nos impressionou em seus testes com o BMW M Hybrid V8. Estamos convencidos de que ele e Philipp Eng se complementarão muito bem. No carro nº 25, Connor De Phillippi e Nick Yelloly provaram ser uma dupla forte e bem-sucedida. Augusto Farfus, Maxime Martin, Dries Vanthoor e René Rast ganharam experiência em nosso carro LMDh e são adições muito fortes nas corridas da Michelin Endurance Cup, cujo perfil foi elevado mais uma vez”.

Jesse Krohn (#24 BMW M Hybrid V8): “Eu nunca esperei tanto por uma temporada como estou esperando pela de 2024. Esta é realmente uma oportunidade especial para mim e não posso ser mais grato à BMW M Motorsport por confiar em mim. Foi basicamente para isso que trabalhei a minha vida inteira, dirigir no auge das corridas de carros esportivos na classe superior, sendo o carro mais rápido na pista. Acho que também é bom ter a experiência passada na IMSA com os carros GT, porque posso me colocar em ambos os lados e saber o que esperar dos pilotos GT quando os ultrapassamos no trânsito. Há muita coisa que posso trazer do passado e voltar a correr com a BMW M Team RLL é muito divertido. Sempre gostei de correr nos EUA e todos na BMW M Team RLL são como minha segunda família lá, então é muito empolgante voltar para lá e formar uma equipe com Philipp para a temporada completa da IMSA. Mal posso esperar para começar; vai ser uma temporada incrível”.

Philipp Eng (#24 BMW M Hybrid V8): “Estou muito animado com a confiança da BMW M Motorsport para poder competir na IMSA novamente. É uma série de corridas extremamente legal, e foi muito divertido correr com nosso novo BMW M Hybrid V8 lá no ano passado. Não foi uma temporada fácil, mas estamos indo na direção certa e, neste ano, só podemos ter um objetivo: lutar por vitórias e pelo título. Esse é o objetivo declarado, e espero que possamos alcançá-lo. Estou realmente ansioso”.

Connor De Phillippi (#25 BMW M Hybrid V8): “Estou muito animado para voltar com a BMW M Motorsport na categoria IMSA GTP. Além disso, acho que ter Nick como meu companheiro de equipe nos permite aproveitar a ótima temporada que tivemos em 2023 e ter uma temporada ainda melhor em 2024. Na verdade, este é o meu primeiro ano com o mesmo companheiro de equipe por dois anos seguidos, então estou animado para continuar nosso relacionamento e realizar uma temporada perfeita e continuar lutando por outro campeonato em 2024”.

Nick Yelloly (#25 BMW M Hybrid V8): “Obviamente, estou muito ansioso para manter a continuidade comigo e com Connor no carro pelo segundo ano juntos na IMSA. Para mim, será muito mais fácil conhecer todas as pistas agora, tendo visto e passado os finais de semana em todos esses circuitos diferentes com o BMW M Hybrid V8 há um ano, então estou realmente ansioso para aproveitar isso. Já tivemos uma ótima temporada em 2023, com muitos pódios e uma vitória na corrida em Watkins Glen, portanto, estamos definitivamente buscando aproveitar isso ainda mais. Tenho certeza de que o trabalho árduo durante o inverno nos colocará em uma posição ainda melhor para lutar pelo título, como já fizemos este ano, e temos um objetivo claro, que é o título em 2024 e tentar vencer o máximo de corridas possível”.