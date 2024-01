Ford Série F completa 47 anos como a picape mais vendida

A Ford Série F ampliou o seu legado de liderança em 2023, completando 47 anos como a picape mais vendida da América do Norte, com mais de 700 mil unidades. Desta vez, a comemoração incluiu uma tríplice coroa, com a conquista do primeiro lugar também nos segmentos de picapes grandes híbridas e elétricas.

Caso raro no mercado, a Ford Série F é um sucesso que atravessa gerações, período no qual muitos produtos de consumo populares nasceram e morreram, como os CDs, os leitores de MP3 e a indústria tradicional de locação de vídeos. Isso se deve à constante inovação e compreensão das necessidades dos clientes que guiaram a evolução do veículo, mantendo o compromisso com a resistência, confiabilidade e versatilidade que são a essência do conceito Ford Raça Forte.

A Ford F-150 PowerBoost Hybrid foi a picape híbrida grande mais vendida da América do Norte e ficou em segundo lugar entre todas as picapes, atrás da Ford Maverick. E a F-150 Lightning foi a picape elétrica grande mais vendida dos EUA, mostrando que é possível criar um futuro mais sustentável sem comprometer a potência e o desempenho. A empresa começa a produzir agora os novos modelos 2024 da F-150.

“O legado duradouro da Série F não é apenas o resultado da nossa busca incansável por melhorias, mas também um reflexo da confiança dos clientes na nossa marca”, diz Robert Kafll, diretor de Vendas da Ford nos Estados Unidos.

Lançada no Brasil em 2023, a Ford F-150 foi um sucesso imediato, fechando o ano com cerca de 1.000 unidades e 11% do segmento. Além da exclusiva carroceria feita de alumínio ultrarresistente, ela é equipada com motor V8 5.0 de 405 cv e é a única com transmissão automática de 10 marchas. O seu pacote off-road inclui tração 4×4, bloqueio eletrônico do diferencial e oito modos de condução.

Na cabine, com acabamento requintado, destacam-se o painel digital de 12 polegadas, o sistema multimídia SYNC 4, o teto solar panorâmico e os bancos, volante e pedais com ajuste elétrico e memória. A picape traz também um conjunto completo de tecnologias de assistência ao motorista, caçamba de 1.370 litros com tampa de acionamento elétrico e escada de acesso e conta com capacidade de reboque de 3.515 kg.