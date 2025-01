Ford Série F: 48 anos de liderança na América do Norte

A Ford Série F encerrou 2024 como a picape mais vendida da América do Norte pelo 48º ano consecutivo e, também, como o veículo mais vendido da indústria no continente há 43 anos. Esse retrospecto impressionante dá uma mostra do prestígio da picape grande da Ford, que também é líder global da categoria com mais de 41 milhões vendidas desde 1948.

Esse legado duradouro da Série F é resultado da busca constante por qualidade e inovação e da confiança que os clientes têm no produto, entregando o desempenho, robustez, tecnologia, conveniência e conforto que eles esperam para realizar todas as suas atividades, seja de trabalho ou de lazer.

Nos Estados Unidos, a Ford Série F é caracterizada por oferecer a gama mais completa de modelos da indústria, da F-150 à F-600, com motorizações a gasolina, diesel, híbridas e elétricas. No Brasil, ela é representada pela F-150, nas versões topo de linha Lariat e Lariat Black, equipadas com motor Coyote V8 de 405 cv, transmissão automática de dez velocidades, tração integral 4WD, diferencial traseiro blocante eletrônico e oito modos de condução.

Além de carroceria de alumínio de alta resistência, de nível militar, a Nova F-150 passou a oferecer tampa da caçamba multiacesso, com abertura tradicional ou lateral, iluminação 360 graus e head-up display, que projeta informações para o motorista no para-brisa sem precisar tirar os olhos da pista.

Ela também continua a ser referência em itens de segurança e assistência ao motorista, com oito airbags, assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres, assistente de cruzamentos e manobras evasivas, piloto automático adaptativo com stop and go, monitoramento de ponto cego e sistema de permanência em faixa, entre outros.

Traz ainda assistente de reboque e sistema de conectividade FordPass, que permite dar partida, travar e destravar portas, receber alertas de alarme e localizar o veículo pelo celular, entre outras funções remotas. (Fotos: Ford/Divulgação).