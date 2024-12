Ford Mustang GTD faz história em Nurburgring

O circuito Nurburgring Nordschleife, na Alemanha, é o padrão ouro para o desenvolvimento de carros esportivos. E o Ford Mustang GTD 2025 tornou-se o primeiro carro de uma marca norte-americana a completar uma volta abaixo de sete minutos nessa pista, também conhecida como o “Inferno Verde”.

Na direção do Mustang GTD, com 815 cavalos de potência, Dirk Muller, piloto da Multimatic Motorsports, completou o circuito no tempo oficial de 6m 57,685s. Apenas seis carros esportivos de produção em série já quebraram essa barreira de sete minutos. E o Mustang GTD é dono do quinto melhor tempo, segundo os registros oficiais de Nurburgring, cumprindo a meta estabelecida por Jim Farley, presidente da Ford, na apresentação do carro em agosto de 2023.

“A equipe por trás do Mustang GTD usou o que aprendemos em décadas na pista e projetou um supercarro que pode competir com os melhores do mundo”, disse Jim Farley. “Estamos orgulhosos de ser a primeira montadora norte-americana a ter um carro capaz de completar uma volta em Nurburgring abaixo de sete minutos. Mas não estamos satisfeitos, sabemos que o Mustang GTD pode render muito mais. Por isso, voltaremos”.

O sucesso do Mustang GTD em Nurburgring se deve ao trabalho de uma equipe pequena e dedicada de engenheiros e designers, que trabalharam incansavelmente por dois anos para transformar o Mustang GT3 de corrida na versão de rua mais rápida e potente do esportivo. A preparação para essa prova cronometrada, repleta de desafios e emoção, é mostrada no documentário “Road to the Ring”, de 13 minutos, que pode ser visto no link: https://www.youtube.com/watch?v=YuxuSLB1hg8.

O documentário traz uma visão de bastidores dos testes do Mustang GTD, desde pistas americanas icônicas, como Sebring, até as sessões de desenvolvimento em Nurburgring. Jim Farley, Dirk Muller, Larry Holt, diretor técnico da Multimatic, Greg Goodall, engenheiro-chefe de Programa do Mustang GTD, Anthony Colard, gerente de design do Mustang GTD, e outros membros das equipes aparecem nas cenas.

O Mustang GTD representa o ápice de desempenho do Mustang, usando as lições aprendidas pela Ford Performance e a Multimatic no programa de competição do Mustang GT3, especialmente quanto à aerodinâmica e configuração para pistas. No entanto, o Mustang GTD não está sujeito às regras e regulamentos das corridas GT3, que proíbem grande parte da tecnologia que permite uma volta abaixo de sete minutos em Nurburgring.

Isso inclui os freios de carbono-cerâmica, a aerodinâmica ativa, o supercharger e a suspensão semiativa. A carroceria de fibra de carbono também é usada nas corridas GT3. Mesmo sendo totalmente de série, o Mustang GTD que realizou a prova em Nurburgring incluiu também equipamentos de segurança exigidos no circuito, como banco de competição com cinto de cinco pontos e gaiola de proteção. (Fotos: Ford Performance/Divulgação).