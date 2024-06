Ford inicia a produção de motores da Nova Ranger na América do Sul

A Ford fez uma remodelação completa na fábrica de Pacheco, na Argentina, para o lançamento da Nova Ranger na América do Sul. Agora, inicia também a produção local de motores, em uma nova planta digital e conectada inaugurada no complexo, que incorpora tecnologias de vanguarda e processos de produção 4.0. A verticalização tem como foco avançar ainda mais na qualidade e produtividade da picape média que redefiniu o padrão da categoria.

A nova unidade vai produzir, na mesma linha, os dois modernos motores turbodiesel que equipam a Ranger: o Lion 3.0 V6, com 250 cv e o maior torque da categoria, de 600 Nm, e o Panther 2.0 de quatro cilindros, com 170 cv e torque de 405 Nm, reconhecido pela força e economia de combustível.

A planta de motores segue o conceito avançado de manufatura 4.0 já adotado nas demais áreas da fábrica, com alto nível de tecnologia, automação, conectividade e sustentabilidade. O uso amplo da digitalização e o controle inteligente de processos contribuem para garantir grau máximo de qualidade e eficiência na produção.

“A melhoria contínua dos nossos produtos e da nossa competitividade é chave para o negócio da Ford na região. Desde o seu lançamento, a Nova Ranger avançou em todos os indicadores. A qualidade é um grande diferencial do produto, que impacta diretamente na satisfação dos nossos clientes”, diz Martín Galdeano, presidente da Ford América do Sul.

Segundo ele, mesmo sendo um veículo com 95% de peças novas, a Ranger atual já iniciou a produção no mesmo patamar de qualidade da geração anterior, uma plataforma que foi aprimorada em mais de 10 anos de melhoria contínua. “Isso é um fato inédito e, com a localização dos motores, estamos dando mais um passo nesse processo de melhoria constante”, destaca o executivo.

Qualidade e vendas

O nível de satisfação dos clientes da Ranger aumentou mais de 20% desde a chegada da nova geração. Quando comparada a outras plantas da Ford no mundo, a fábrica de Pacheco também se destaca no quesito da qualidade, com um índice 28% melhor que a média global de reparos a cada mil veículos produzidos.

Essa evolução também ajuda a explicar o sucesso comercial da picape, que além de conquistar os principais prêmios da categoria dobrou o volume de vendas na América do Sul. Hoje, ela já soma 37.000 unidades na região.

“No Brasil, a Ranger foi a picape que mais cresceu em 2023, com um avanço de 42,5% e mais de 20.000 unidades. E este ano, até maio, as vendas subiram 41%, somando mais de 9.700 unidades”, afirma Pedro Resende, diretor de Vendas e Rede da Ford.

Sistemas inteligentes

A nova fábrica de motores de Pacheco tem capacidade instalada para produzir 82.000 motores/ano em dois turnos e foi desenvolvida com a participação ativa da engenharia regional. O seu sistema inteligente de gestão da qualidade utiliza mais de 2.000 sensores e mais de 50 câmeras para o monitoramento dos motores e componentes.

“Além de robôs em operações críticas, usamos sistemas de inteligência artificial e aprendizado de máquina para garantir altíssima precisão, capazes de detectar variações de 0,004% no processo”, diz Kleber Fernandes, diretor de Qualidade da Ford América do Sul. “E toda a operação é feita de forma sustentável, com 100% de energia renovável e zero geração de resíduo para aterro.”

As 129 estações de trabalho possuem controle automático de tarefas, incluindo sistema inteligente de aperto de parafusos. Elas também foram projetadas para otimizar a ergonomia e o conforto dos operadores, que receberam mais de 5.000 horas de treinamento. O ambiente com pressão positiva e os sistemas inteligentes de climatização e iluminação LED contribuem para o bem-estar e a produtividade.

Manufatura 4.0

A Ford investiu US$ 660 milhões na fábrica de Pacheco para a produção da Nova Ranger e ampliou em 70% a capacidade instalada, para 110.000 veículos/ano. Essa transformação incluiu a instalação de uma linha de prensas de alta velocidade, de até 2.500 toneladas, e 318 novos robôs inteligentes na área da carroceria, com soldas automáticas. A pintura introduziu a tecnologia de tinta com alto teor de sólidos.

As linhas foram equipadas também com controle automático de ferramentas de torque, escaneamento 3D para controle dimensional e mais de 1.000 câmeras e sensores, monitorados em tempo real com o uso de inteligência artificial para garantir o padrão superior de execução da picape.

Experiência do cliente

A Nova Ranger oferece também uma série de experiências conectadas, convenientes e personalizadas para o cliente, que contribuem para a sua satisfação e percepção de qualidade. A conectividade embarcada de série permite a atualização de sistemas do veículo na nuvem e recursos como o agendamento de serviços online, o registro histórico de revisões e o acompanhamento preventivo inteligente, que alerta o cliente se for necessário algum reparo, através do aplicativo FordPass Connect.

“O cliente da Nova Ranger também tem acesso ao serviço leva e traz gratuito, ao Guia 360 com tutoriais sobre os equipamentos da picape e aos especialistas do Ranger Expert e Ford Concierge, prontos para ajudar no que ele precisar”, completa Pedro Resende.

Segundo ele, 91% dos clientes da marca hoje habilitam o aplicativo FordPass Connect, que é avaliado com 4,8 estrelas no App Store. O agendamento de serviços online cresceu 300% nos últimos dois anos e hoje é usado por 30% dos clientes, com 82% de nota máxima de satisfação. E o Guia 360 registra mais de 10.000 acessos mensais, também com 82% de satisfação. (Foto: Ford/Divulgação).